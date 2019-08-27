【刺激消費】國辦提振消費新政：鼓勵各地探索放寬或取消汽車限購

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院辦公廳今日發布《關於加快發展流通促進商業消費的意
見》指，要釋放汽車消費潛力，實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消
限購的具體措施，有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。
意見指要促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應
允許符合在用車排放標準的二手車在本省或市內交易流通。（ｅｙ）
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