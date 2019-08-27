【刺激消費】國辦：擴大成品油市場准入，下放經營資格審批權

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院辦公廳今日發布《關於加快發展流通促進商業消費的意

見》指，擴大成品油市場准入。取消石油成品油批發倉儲經營資格審批，將成品油零售經營資格

審批下放至地市級政府，加強成品油流通事中事後監管，強化安全保障措施落實。鄉鎮以下具備

條件的地區建設加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設用地，擴大成品油市場消費。

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