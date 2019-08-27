【ＦＯＣＵＳ】港「地產悲歌」引鑑政治局？施政報告勿失止蝕機會

【ＦＯＣＵＳ】自７月中央政治局會議首提「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，釋出

內地樓市政策重大變調信號至今，無論是周末的個人房貸利率轉與ＬＰＲ（貸款市場報價利率）

掛勾新政，還是周一剛通過的《新土地管理法》鬆綁「宅基地」入市－－北京多招防樓市泡沫續

吹大，固然是出於貿易戰逆風下「先降風險，再打硬仗」的考慮，但「香港之夏」的警示效應亦

不容忽視。

距離１０月中揭盅《施政報告》僅餘約一個半月時間，民望錄史上最低、被指「唔使諗連任

」的特首，倘若以破釜沉舟的勇氣，就歷屆港府的土地供應制度及壟斷競爭政策失誤提出實質解

決方案，勿再放縱「地產霸權」的沉痾宿疾繼續蠶食香港僅存的競爭力，或是修補撕裂的明智之

舉。



＊「香港之夏」引「明日內地」警世耳語＊



自２０１６年首季調整觸底，７月初升穿１９０歷史高位的中原城市領先指數（ＣＣＬ），

本輪升幅短短三年已近５０％之鉅。跟香港相比，內地７０大中城市新樓價格連漲５１個月，可

謂不遑多讓。

港府６月推動《逃犯條例》修訂掀起「香港之夏」，拋開港人對「一國兩制」的擇善固執，

更深層次原因實指向是社會貧富懸殊加劇、年輕人喪失向上升遷機會多年未獲妥善處理，而癥結

就是無處不在的「地產霸權」，以及歷屆港府一直以「小政府，大市場」為擋箭牌，未敢於土地

供應制度及壟斷競爭政策與地產商硬撼。

香港的蝸居、籠屋、棺材房悲歌，隨今次「香港之夏」迅速發酵，引發「今日香港、明日內

地」的警世耳語，中央政治局於７月底首提「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，釋出內地

樓市政策重大變調信號，時機耐人尋味。

從近日個人房貸利率新政，尤其是央媽明言「二套房房貸利率不得低於ＬＰＲ＋６０基點」

；到《新土地管理法》鬆綁「宅基地」入市，有望增加供應及降低地價，可謂雙管齊下落實「房

住不炒」。



＊期待土地供應及壟斷政策實質解決方案＊



轉看香港，始於２０１０年的政府多項辣稅及去年中公布的「娥六招」成效如何有目共睹，

要真正終止「地產霸權」的沉痾宿疾繼續蠶食香港僅存的競爭力，及任由貧富懸殊造成社會不公

和撕裂，將於１０月中揭盅的《施政報告》理應把握令香港止蝕的或許是最後一次黃金機會。

近日有兩則消息值得一提：一是德國柏林擬推「房租５年凍漲」計劃，雖然法案仍有待該市

參議院通過並引發法律爭議，但仍引發廣泛關注。二是包括亞馬遜、蘋果、百事、美國航空等逾

１８０家巨企ＣＥＯ發表「企業宗旨聲明」，宣布放棄長期以來堅持的「股東利益至上」原則，

指企業有責任提供利益給所有持份者，包括客戶、僱員、供應商、社區等，而不僅是股東。

兩則消息雖在香港看來是「天方夜談」，但已經「ｈａｖｅ ｎｏｔｈｉｎｇ ｔｏ

ｌｏｓｅ（沒有什麼再可失去）」的港府，若以破釜沉舟的勇氣，拋開商界支持、選委選票的桎

梏，就歷屆港府的土地供應制度及壟斷競爭政策失誤大膽提出ｏｕｔ ｏｆ ｂｏｘ的實質解決

方案，或是修補撕裂的明智之舉。

