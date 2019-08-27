《匯市縱橫－蕭啟洪》火燒眉毛，且顧眼下

《匯市縱橫》香港正值多事之秋，世界大事亦如輪轉天天精彩。想必沒有太多人注意到最近

在巴西發生的一件大事。全球最大的熱帶雨林，有「世界之肺」之稱的巴西亞馬遜森林正遭遇前

所未有的大火，燃燒超過三個星期。２０１９年至今，亞馬遜森林以發生超過７﹒２萬宗火災，

比去年同期超出至少８３％，亦打破了２０１３年開始監察以來的最高紀錄。亞馬遜森林不但擁

有無數稀有動植物資源，以及原住民文化，更是提供地球近２０％氧氣的地方，是減緩全球暖化

的最後守衛。是次大火引起世界關注，法國總統馬克龍表示這是一場國際危機，需要成為Ｇ７峰

會議程上的首要議題。事件引起巴西總統批評為「謀求個人政治利益」。



馬克龍在Ｇ７峰會上表示與特朗普在貿易、伊朗核問題、亞馬遜森林大火等議題的觀點「趨

於一致」。亞馬遜這場大火實在使人憂心忡忡，特朗普隔岸觀火，但中美貿易的戰火再次升級，

已經只能「火燒眉毛，且顧眼下」。中方在２３日宣布向７５０億美元的美國進口商品加徵５％

－１０％關稅不等，分兩批在９月１月及１２月１５日實施。特朗普隨即威脅將中美貿易戰升級

，表示「美國不需要中國」並下令美國企業馬上找尋中國以外的生產地，消息發布後美債息率再

次呈現倒掛，道指一度跌逾６００點。惱羞成怒的特朗普再次在ｔｗｉｔｔｅｒ上怒哮，質問到

底鮑威爾或習近平才是美國最大的敵人。

中美貿易戰愈演愈烈，期望短期內結束乃癡人說夢，惟黃金價格繼續高唱入雲，已形成上升

趨勢，上周高見１５３０美元，即將向１６００大關進發。即使貿易戰局勢或暫時降溫亦未能打

破其聲勢，相信除非形勢完全轉好才能令資金從避險資產流出，故投資者仍可考慮。



＊本周策略＊



英鎊：上周建議候高於１﹒２２５０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒２０２０，止蝕

１﹒２３２０。



黃金：本周建議候低於每盎司１４９０買入黃金兌美元，目標１６００，止蝕１４５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

