《股壇解碼－戴名》特朗普手起刀落；新世界發展（１７）泥足深陷

《股壇解碼》美股經歷大跌後反彈，但上周末中國突然提出對進口中國的美國商品（共

５０７８樣商品）加徵關稅，特朗普在短時間內作出反擊，宣布下月起上調對５５００億美元的

中國入口商品，市場對特朗普的反應神速都存有疑問，上調５５００億美元商品的決定是否早已

想好，只要中國有任何反制措施便會即時推出，這次特朗普的反應之快讓中方完全來不及反應，

一時間市場風聲鶴淚，道指上周五（２３日）收市大跌６２３點，貿易戰已到了埋身肉博的階段

，相信結果很快揭盅。人民幣兌美元破７，形成市場對中國是否出現走資潮存在恐慌，美元資產

自然成為追捧目標，投資者短期內還是可以看好美股。期權重倉位置已從淡倉轉為好倉，倉位主

要在標指３０５０點位置。



＊煮豆燃萁＊



日韓衝突從經濟提升到領土爭執，隨時有擦槍走火的可能，由於日韓雙方都是美國軍火的買

家，萬一緊張情況升級，美國這個中間人到底會賣軍火給誰就不知道，但以特朗普的商人本色，

相信會嘗試兩邊都討好，生意為上。但這也正好給日韓的局勢更添不明朗，投資者密切留意事態

發展就好。美國通過對台售武的方案，中方自然地表示抗議，但美國是你有你抗議我有我賺錢，

預期未來一兩年時間會是東亞地區的危險期，投資者宜盡量減持東亞地區的相關資產。



＊措手不及＊



上周的重大新聞必然首選是中國對從美國進口的產品加徵關稅，這次增加關稅的產品覆蓋面

甚廣，讓人感覺是中方在貿易談判中採取不再談的態度。市場對這次加徵關稅的理解是中國一步

到位，希望用全面的加徵關稅逼美國政府屈服，但特朗普隨即推出反制行動，行動之快可以用快

、狠、準三個字來形容，特朗普能這麼快作出回應，很明顯是早有準備，相反中方在美國反擊措

施出台後是欠缺應對，中國要贏這仗相信是愈來愈難了。中國恆大（０３３３３）發盈警，業績

預期半年淨利潤同比下降４９％，作為中國最會賺錢的房地產公司之一，之前中國恆大的盈警活

生生就是國內房地產的風向標，由於國內ＧＤＰ中房地產的佔比十分之高，所以肯定對今年國內

的ＧＤＰ起到相當的負面作用，加上屬消費類股份的呷哺呷哺（００５２０）亦面對盈警，看來

這次經濟下行不單止是部分行業，反而是很全面地覆蓋各行各業，加上貿易戰和美國對華出口商

品全面徵稅的影響，預期今年國內的消費類支出可能會有接近２０％的下滑，預計今年上證指數

的低位在２４５０點附近。



＊暗無天日＊



反修例遊行持續，在這些行動沒有降溫或停止的時候，相信恆生指數在這種不明朗因素干擾

下，大市是易跌難升，或者是日升日跌的情況，投資者不宜盲目博反彈，反而應該趁反彈沽貨。

由於期權重倉位在２５０００點，只要守得住２５０００點的話，大市還是有力上試２６８００

點的位置，假若２５０００點再次失守，相信會朝２３４００點的全年低位方向走。本文在上月

底看淡的呷哺呷哺剛於之前不久發盈警，看來國內的經濟在下半年是不容樂觀，投資者在投資國

內房地產和消費類股份時要謹慎考慮。之前推薦的領展房產基金（００８２３）和日清食品

（０１４７５）中以日清食品的表現比較亮麗，投資者可以趁領展房產基金走低的機會進行吸納

。



＊股票簡評＊



新世界發展（０００１７）主要從事物業發展、投資、建築、地產相關和公共服務提供（包

括物業、設施管理、交通運輸服務等）、基建項目經營（包括經營公路、港口和物流設施、環境

項目、商務飛機租賃）、酒店營運、百貨經營、媒體和科技等業務。至於物業發展和投資方面，

包括購物商場、酒店、寫字樓及服務式住宅等投資物業組合，地域則以香港和中國內地為主。集

團於２０１９財政年度出售了兩項非核心物業，為集團套現約２３億元，算是這個財政年度中的

一大利好消息，可惜生不逢時，剛好碰上連串的反修例遊行，由於遊行帶來的負面影響，首當其

衝的當然是地產行業，就以元朗Ｙｏｈｏ為例，在７﹒２１元朗事件後的租價是大幅度的下挫，

２房１廳由之前的兩萬到７﹒２１後的一萬三就證明了示威衝突對該區房地產的影響有多大（根

據香港某大型地產代理網站資料）。在英國脫歐、中美貿易戰和本地影響三重夾擊下，投資者不

宜對地產股或新世界發展股價未來走勢過分樂觀，有貨宜先行沽出，靜待股價回落到８元附近再

作部署。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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