【企業盈喜】高銀金融（００５３０）料全年純利大幅增長

《經濟通通訊社２７日專訊》高銀金融（００５３０）預期截至６月３０日止年度純利較去

年同期純利約１２億元大幅增長。

純利上升主因來自年內出售若干附屬公司所錄得淨收益不少於６０億元。

該集團預期於９月底公布業績。（ｗｈ）

