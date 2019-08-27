《經濟通通訊社２７日專訊》高銀金融（００５３０）預期截至６月３０日止年度純利較去
年同期純利約１２億元大幅增長。
純利上升主因來自年內出售若干附屬公司所錄得淨收益不少於６０億元。
該集團預期於９月底公布業績。（ｗｈ）
27/08/2019 07:53
【企業盈喜】高銀金融（００５３０）料全年純利大幅增長
《經濟通通訊社２７日專訊》高銀金融（００５３０）預期截至６月３０日止年度純利較去
年同期純利約１２億元大幅增長。
純利上升主因來自年內出售若干附屬公司所錄得淨收益不少於６０億元。
該集團預期於９月底公布業績。（ｗｈ）
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