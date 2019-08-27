《經濟通通訊社２７日專訊》亞洲電視（００７０７）發盈警，預期截至６月３０日止中期
綜合虧損將較去年同期有關虧損２﹒５６億元（人民幣．下同）會大幅減少。
該股指自昨日起２６日下午開始停牌，已申請於今日早上９時起恢復買賣。
虧損預期減少主因期內並無就收購亞洲電視及其附屬於去年同期確認商譽減值虧損約
１﹒１４億元，加上銷售成本較去年同期減少約４３３４萬元所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
27/08/2019 07:53
【企業盈警】亞洲電視（００７０７）料虧損大幅減少，今早復牌
《經濟通通訊社２７日專訊》亞洲電視（００７０７）發盈警，預期截至６月３０日止中期
綜合虧損將較去年同期有關虧損２﹒５６億元（人民幣．下同）會大幅減少。
該股指自昨日起２６日下午開始停牌，已申請於今日早上９時起恢復買賣。
虧損預期減少主因期內並無就收購亞洲電視及其附屬於去年同期確認商譽減值虧損約
１﹒１４億元，加上銷售成本較去年同期減少約４３３４萬元所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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