《經濟通通訊社２７日專訊》匯力資源（０１３０３）發盈警，預期截至６月３０日止中期
純利不少於１０００萬元人民幣，而去年同期虧損５００萬元人民幣。
轉虧為盈主因期內其他應收款項減值虧損撥回所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
27/08/2019 07:54
【企業盈喜】匯力資源（１３０３）料中期賺不少於１０００萬人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》匯力資源（０１３０３）發盈警，預期截至６月３０日止中期
純利不少於１０００萬元人民幣，而去年同期虧損５００萬元人民幣。
轉虧為盈主因期內其他應收款項減值虧損撥回所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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