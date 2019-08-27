《經濟通通訊社２７日專訊》江南集團（０１３６６）公布，建議每兩股供１股方式集資約
５﹒７１億元，每股供股價０﹒２８元，擬發行逾２０﹒３９億股新股。
供股價較昨日收市價０﹒３２５元折讓約１３﹒８％，該集團擬將集資所得其中約２﹒１８
億元擬用作擴充中壓電纜生產設施、約３７９０萬元擬用作升級及開發柔性防火電纜生產設施、
約４６９０萬元擬用作升級及擴充有生產設施及管理系統、約１﹒２億元擬用作還債及約１﹒１
億元擬用作可能投資或收購。（ｗｈ）
27/08/2019 07:57
《神州民企》江南集團（０１３６６）建議２供１籌近６億元
《經濟通通訊社２７日專訊》江南集團（０１３６６）公布，建議每兩股供１股方式集資約
５﹒７１億元，每股供股價０﹒２８元，擬發行逾２０﹒３９億股新股。
供股價較昨日收市價０﹒３２５元折讓約１３﹒８％，該集團擬將集資所得其中約２﹒１８
億元擬用作擴充中壓電纜生產設施、約３７９０萬元擬用作升級及開發柔性防火電纜生產設施、
約４６９０萬元擬用作升級及擴充有生產設施及管理系統、約１﹒２億元擬用作還債及約１﹒１
億元擬用作可能投資或收購。（ｗｈ）
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