《神州民企》江南集團（０１３６６）建議２供１籌近６億元

《經濟通通訊社２７日專訊》江南集團（０１３６６）公布，建議每兩股供１股方式集資約

５﹒７１億元，每股供股價０﹒２８元，擬發行逾２０﹒３９億股新股。

供股價較昨日收市價０﹒３２５元折讓約１３﹒８％，該集團擬將集資所得其中約２﹒１８

億元擬用作擴充中壓電纜生產設施、約３７９０萬元擬用作升級及開發柔性防火電纜生產設施、

約４６９０萬元擬用作升級及擴充有生產設施及管理系統、約１﹒２億元擬用作還債及約１﹒１

億元擬用作可能投資或收購。（ｗｈ）

