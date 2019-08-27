《日入而息》交行中期多賺５％，入摩擴容Ａ股彈，港股跌１６點

《今天重點》﹡交行（０３３２８）中期盈利按年升４﹒８５％至４２７﹒５億元人民幣；

交行中期淨利息收入按年升１５﹒５％，淨息差升１７基點

﹡中通服（００５５２）半年多賺７％至１７﹒１億元人民幣，不派息

﹡邱騰華指全面貿戰令經濟雪上加霜，下半年或踏入衰退

﹡統計局表示７月工業利潤同比增速由負轉正２﹒６％；７月工業利潤增速轉

正，但經濟下行壓力大



《即日市況》﹡Ａ股展開報復式反彈，港股高開低走，收跌１６點報２５６６４



《深滬股市》﹡入摩擴容過百億外資進駐，滬指收漲逾１％企穩二千九



《美元匯價》﹡歐央行或９月減息，歐元續下試１﹒１０；歐元最新報１﹒１１０１╱

０５，日圓最新報１０５﹒７１╱７４



《公司業績》﹡中化化肥（００２９７）中期多賺４２％至４﹒５億元人民幣，不派息

﹡中國食品（００５０６）中期純利升１５％至２﹒９億元人民幣，不派息

﹡中通服（００５５２）半年多賺７％至１７﹒１億元人民幣，不派息

﹡中國飛機租賃（０１８４８）中期純利升１﹒５％至３﹒１２億元，派中期

息２３仙

﹡中糧肉食（０１６１０）中期虧轉盈賺１﹒４億元人民幣，不派息

﹡環球醫療（０２６６６）中期純利升１０％至８﹒１２億元人民幣，不派息

﹡永達汽車（０３６６９）中期純利升１﹒５％至７﹒３４億元人幣，不派息

﹡漢思能源（００５５４）中期純利大增２６０倍至１２億元，不派息

﹡陽光１００中國（０２６０８）中期純利按年增加６％至３﹒３億元人民幣

，不派息

﹡江南布衣（０３３０６）年度純利上升１８％至４﹒８５億元人民幣，派息

０﹒４８港元

﹡第一太平（００１４２）半年盈為虧蝕１﹒４８億美元，派息６﹒５港仙

﹡佳源國際（０２７６８）中期盈利升１０％至１１﹒３億元人民幣，不派息

﹡東瑞製葯（０２３４８）中期純利跌９﹒５％至１﹒５億元人民幣，中期股

息１﹒５港仙

﹡美聯工商舖（００４５９）中期溢利跌５８％至２０９７萬元，不派息

﹡交行（０３３２８）中期盈利按年升４﹒８５％至４２７﹒５億元人民幣；

交行中期淨利息收入按年升１５﹒５％，淨息差升１７基點

﹡希瑪眼科（０３３０９）中期純利升１﹒８倍至３３７６萬，不派息

﹡海亮國際（０２３３６）中期盈轉虧蝕４３４﹒９萬元，不派息

﹡上海機場半年淨利漲近３４％，營收增逾２１％

﹡海昌海洋（０２２５５）中期盈轉虧蝕９３４９萬元人民幣，不派息

﹡佳兆業（０１６３８）中期純利按年升６６﹒５％，派中期息３港仙

﹡ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）中期虧損減至３２萬美元

，不派息

﹡達芙妮國際（００２１０）中期虧損收窄至３﹒９億元，不派中期息

﹡中糧包裝（００９０６）中期多賺１９％至１﹒７億元人民幣，派息８港仙

﹡陳唱國際（００６９３）中期純利按年下跌７２％，派中期息０﹒０２元

﹡環球信貸集團（０１６６９）中期純利升１４％，中期息派２﹒４仙

﹡堅寶國際（００６７５）中期純利升逾７８％至２４５萬元，派中期息１仙

﹡復星國際（００６５６）中期純利升１１％至７６億元人民幣，首派中期息

０﹒１３港元

﹡天瑞汽車內飾（０６１６２）中期純利按年升７４﹒８％，中期息０﹒６港

仙

﹡中石化油服（０１０３３）中期純利升３１％至８億元人民幣，不派息

﹡中國外運（００５９８）中期純利按年升１７﹒１％，不派中期息

﹡北大資源（００６１８）中期純利按年下跌３７﹒３％，不派中期息

﹡信源企業（０１７４８）中期純利跌３２％至３２５萬美元，不派息

﹡永豐集團（０１５４９）中期由虧轉盈賺３６８萬元，不派息

﹡ＫＡＫＩＫＯ（０２２２５）中期扭虧為盈至６９﹒３５萬新加坡元，不派

中期息



《公司資訊》﹡ＡＸＡ安盛表示與萬寧合作推健康計劃，７月內地客流量減少

﹡ＪＯＹＣＥ（００６４７）新公司股份今日開始買賣

﹡亞洲聯合基建（００７１１）１﹒３４億沽長沙灣工廈單位

﹡新地（０００１６）沙田香粉寮項目申延規劃期４年

﹡中國旭陽集團（０１９０７）夥阿里雲開創工業互聯

﹡宏基集團（０１７１８）擬收購主題餐廳營運商，付誠意金１０００萬

﹡協合新能源（００１８２）向湘電風能購風電設備，涉資近２億元

﹡招行（０３９６８）已妥善解決涉及美國對北韓制裁之法院案件

﹡金馬能源（０６８８５）今年收入目標１００億元人民幣，焦炭價格已回升

﹡紅星美凱龍（０１５２８）半年自營商場營業收入增約一成

﹡國泰（００２９３）證實兩架客機上手提氧氣樽被排氣，無機員乘客安全受

影響

﹡國藝娛樂（０８２２８）溢價８６％配售２﹒５億股予東英亞洲

﹡愛康醫療（０１７８９）料常州生產設施於今年第四季產能達５萬套

﹡遠大醫藥（００５１２）旗下多種產品被列入２０１９年版醫保目錄

﹡銀聯國際表示本港銀聯信用卡支援綁定ＷｅＣｈａｔ ＰａｙＨＫ

﹡興證國際（０６０５８）擬發行２億美元有擔保債券

﹡同仁堂科技（０１６６６）製藥廠獲北京市藥監局頒發《藥品ＧＭＰ證書》

﹡佳源國際（０２７６８）全年合約銷售目標為２８０億元人民幣



《國企紅籌》﹡中建材（０３３２３）料下半年水泥需求升，擬美國建第二條生產線

﹡越秀交通基建（０１０５２）７月旗下公路日均收費車流量普遍增加

﹡亞洲衛星（０１１３５）今早宣布停牌

﹡中化化肥（００２９７）未來將加大力度發展差異化產品

﹡中石化油服（０１０３３）子公司向上海海洋石油局租用半潛式鑽井平台

﹡中通服（００５５２）有信心全年收入達低雙位數增長，高於同業



《神州民企》﹡東江環保（００８９５）與主要股東組環保公司，持股四成

﹡長沙業主「突襲」業績會維權，龍湖集團（００９６０）稱會積極解決

﹡長城汽車（０２３３３）收購汽車及零配件銷售公司

﹡禹洲（０１６２８）土地儲備能支撐明年１０００億元的銷售目標

﹡騰訊雲夥國網信通產業集團合作發力泛在電力物聯網；騰訊音樂被指壟斷三

家國際唱片公司版權，傳遭國家市監總局調查

﹡復星醫藥（０２１９６）合資健康基金受託管理公司出資６００萬元人民幣

﹡暢捷通（０１５８８）與深圳前海股權交易中心業務合作

﹡碧桂園（０２００７）昨日回購１８００萬股，涉資１﹒７３億元



《中國要聞》﹡統計局表示７月工業利潤同比增速由負轉正２﹒６％；７月工業利潤增速轉

正，但經濟下行壓力大

﹡報告指中國豬肉進口量料今明兩年增加一倍

﹡北京擴大文旅市場准入，允許外資設娛樂場所

﹡央企商業匯票互認聯盟成立

﹡銀保監印發商業銀行代理保險業務管理辦法

﹡上交所擬於９月９日正式啟用證通雲盤

﹡上海票交所擬再創設兩期標準化票據

﹡內地首家Ｃｏｓｔｃｏ上海開業

﹡京警解釋堵塞醫院豪車車牌來源：涉案女子「租用」

﹡報告指二季度中國槓桿率升０﹒７百分點增速大幅回落

﹡首批商品期貨ＥＴＦ獲批，華夏大成建信拔得頭籌

﹡商務部下月召開美韓太陽能級多晶硅反傾銷聽證會

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放３００億；人行要求全國性銀行９月

末ＬＰＲ應用佔比不少於三成；人行廣州分行：加快ＬＰＲ運用，落實房貸

利率調整；人行副行長表示創新農村產權相關金融產品和服務

﹡南方粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ正式獲批

﹡美方稱中美兩次通話，外交部耿爽再稱「沒聽說過」

﹡澳洲華裔作家楊恆均被中國以間諜罪正式拘捕；外交部證實北京市國安局以

涉嫌間諜犯罪拘澳華裔作家

﹡華為將與重慶政府共建鯤鵬計算產業生態重慶中心

﹡外媒表示中石化正為其進口美國原油尋求關稅豁免

﹡英國政府今年秋季決定５Ｇ網絡是否採用華為設備

﹡國務院提２０條提振消費信心措施，強化財稅金融支持

﹡香港國際時尚匯展下周開幕，局勢動盪對會展影響較小

﹡國家重新發放遊戲版號，三七互娛半年盈利大漲２９％

﹡國辦提振消費新政：鼓勵各地探索放寬或取消汽車限購；擴大成品油市場准

入，下放經營資格審批權；鼓勵居民信貸購買新能源車及綠色家電

﹡北京首鋼簽約林書豪，將參加ＣＢＡ聯賽



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０３８７﹒２３點

﹡台媒表示郭台銘以第三勢力參選總統，柯文哲王金平助選



《其他消息》﹡邱騰華與商會及中小企協會代表會見後，下午會見傳媒

﹡證監會表示法院延長臨時強制令以凍結正利股份涉嫌操縱者的資產

﹡深股通額度全日用４４億元，陸股通流入規模創９個月高；滬股通額度全日

用７４億，陸股通流入１１３億９個月高

﹡ＰＵＢＧＭｏｂｉｌｅ食雞中環挑戰賽８月底舉行

﹡香港民研表示特首評分跌至２４﹒６分創回歸以來新低

﹡美聯表示年內全新盤售出率逾６８％，開放式佔８７％



《修例風暴》﹡Ｇ７峰會重申中英聯合聲明重要性，外交部表示居心叵測

﹡官媒再喊話維穩：香港國際金融中心地位須共同呵護

﹡林大輝倡鄭若驊李家超下台問責

﹡林鄭月娥稱拒成立獨調會因已有既定機制，非因警隊反對；繼續建構對話平

台，冀以溝通為基礎處理事件；被問會否用緊急法，林鄭：有責任用法治手

段止暴制亂

﹡旅發局劉鎮漢稱旅業再陷低谷感痛心，冀社會盡快復常

﹡涂謹申稱引緊急法止暴制亂等同宣布戒嚴，或有反效果

﹡國泰城集會上訴聆訊今日下午五時半舉行

﹡港鐵表示強烈譴責破壞車站行為，日後有需要或即時封站

﹡譚耀宗稱社會要止暴制亂，應考慮以法律防止暴力升級

﹡警方禁周三國泰城集會，職工盟申請上訴

﹡葉劉淑儀稱引用緊急法有風險，政府須考慮實際效果

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