《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７７７．９０ 跌 １２０．９３點╱０．４７％
標普５００ ２８６９．１６ 跌 ９．２２點╱０．３２％
納斯達克 ７８２６．９５ 跌 ２６．７９點╱０．３４％
倫敦富時１００ ７０８９．５８ 跌 ５．４０點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １１７３０．０２ 升 ７１．９８點╱０．６２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８７．０９ 升 ３６．０７點╱０．６７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．７５，歐元兌美元１．１０９１
28/08/2019 07:46
《日出而作》國務院廿條措施提振消費，美孳息倒掛加劇，美股回落
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７７７．９０ 跌 １２０．９３點╱０．４７％
標普５００ ２８６９．１６ 跌 ９．２２點╱０．３２％
納斯達克 ７８２６．９５ 跌 ２６．７９點╱０．３４％
倫敦富時１００ ７０８９．５８ 跌 ５．４０點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １１７３０．０２ 升 ７１．９８點╱０．６２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３８７．０９ 升 ３６．０７點╱０．６７％
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