《專家之言－何志銘》港股２５５００至２６０００上落持觀望態度

《專家之言》中美貿易戰上周五（２３日）突然升級，資金湧入日圓及瑞郎避險。另一方面
，美債孳息曲線又出現「倒掛」情況，經濟下行跡象明顯。
港股近月受中美貿易關係及經濟放緩憂慮影響而下跌，大家策點上以觀望為主。面對中美關
係不明朗，人民銀行卻未見放水，加上美國總統特朗普又五時花六時變，經常出口術，左右搖擺
。現階段非操作時機，港股將料２５５００至２６０００點區內運行。
《獨立評股人 何志銘》
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