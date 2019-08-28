港股高開１０３點報２５７６７點，國指升６４點

《經濟通通訊社２８日專訊》美國債息倒掛問題嚴重，拖累美股低收。亞洲股市則輕微高開

，日經現漲１４點，首爾指數升３點。港股方面則高開逾百點，其中吉利（００１７５）表現一

支獨秀，中央計劃取消汽車限購，汽車股有追捧；內房及內銀股亦有升幅，中海外

（００６８８）升１﹒６％，交行（０３３２８）升１﹒１％。恆生指數報２５７６７點，升

１０３點或升０﹒４０％，主板成交４１﹒０９億元。國企指數報１００６１點，升６４點或升

０﹒６５％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０９％，報５６元；港交所（００３８８）升

０﹒６６％，報２４３元；騰訊控股（００７００）跌０﹒２５％，報３２５﹒４元；中國移動

（００９４１）升０﹒９２％，報６６元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２％，報

７５﹒５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車（００１７５） １２﹒５８元 升３﹒９７％

中海外 （００６８８） ２５﹒００元 升１﹒６３％

中信股份（００２６７） ９﹒１３元 升１﹒５６％

交通銀行（０３３２８） ５﹒２４元 升１﹒１６％

中國神華（０１０８８） １５﹒３０元 升１﹒０６％

太古Ａ （０００１９） ７９﹒２５元 升１﹒０２％

創科實業（００６６９） ５５﹒１５元 升１﹒０１％

碧桂園 （０２００７） １０﹒２０元 升０﹒９９％

石藥集團（０１０９３） １６﹒４６元 升０﹒９８％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒７０元 升０﹒９５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

