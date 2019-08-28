《盤後部署》期結在即市場觀望，港股料續尋底２４９００初步支持

《經濟通通訊社２８日專訊》美國債息倒掛問題嚴重，拖累道指收低１２０點、納指跌

２６及標普跌９點。港股今早高開１０３點報２５７６７點，未幾升幅擴大至１６６點報

２５８３０已為全日高位。投資者仍然關注中美貿易談判進展，普遍持觀望態度，令港股其後走

勢轉弱，由升轉跌，一度低見２５５９５，最終收報２５６１５點，跌４８點，主板成交

７４７﹒６５億元減少逾１９％。國企指數報９９８０點，跌１５點或０﹒１５％。

內地Ａ股同樣高開低收，上證綜合指數報２８９３點，跌８點或０﹒２９％。深證成分指數

報９４１４點，跌２９點或０﹒３１％，兩市合共成交４９３６億元人民幣。



＊美國減息預期升溫，日韓關係惡化＊



據最新聯邦基金利率期貨顯示，美國９月份減息機率１００％，當中，減息０﹒２５厘的機

會率達８９﹒８％，意味市場再次對減息預期升溫。不過，聯儲局公布１２個地區的聯儲銀行會

議記錄顯示，包括具影響力的紐約聯儲銀行在內的半數地區聯儲銀行的理事，投票支持將向商業

銀行提供緊急貸款的利率維持不變，這反映出局方內部在利率政策上仍存有分歧。

日本政府從今日起，正式將南韓剔出優惠貿易待遇的白名單。首爾政府有見及此，早前亦決

定將日本剔出貿易白名單，以及不再續簽韓日軍事情報保護協定。日韓兩國關係再度惡化，更添

全球經濟惡化的憂慮。

另外，美國總統特朗普的信譽已經成為中美貿易談判的關鍵障礙，只有少數中方談判代表估

計在明年美國大選前可以達成協議，因為簽訂協議後，特朗普亦可能很快會毀約。由於中國對特

朗普已失去信心，北京政府現時的部署主要是「邊打邊傾」，並針對最終未能達成協議的應急方

案，包括將美國公司列入「不可靠實體清單」、加強限制經營活動，以及推出措施刺激經濟增長

等。可以預期，貿易戰仍然困擾金融市場。



＊欠利好因素支持，港股料持續向下＊



由於美國債息倒掛、中美貿易談判局勢未穩，港股今日繼續窄幅上落，成交跌至不到７５０

億元。另外，明天期指結算日，市場偏向持觀望態度。由於沒有利好因素支持，恆指保歷加通道

底部雖然向上移，整體市況料仍向下，短期或會進一步尋底，暫看上周四（１５日）低位

２４８９９點有初步支持。（ｊｔ）

