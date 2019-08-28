《外地經濟》美國８月消費者信心跌幅較預期小

《經濟通通訊社２８日專訊》世界大型企業研究會公布，８月消費者信心指數下跌至１３５

﹒１，低於上月終值的１３５﹒８，不過優於市場預期的１２９﹒５，因美國家庭對就業市場仍

持樂觀態度。

現況指數從７月的１７０﹒９升至１７７﹒２，為２０００年１１月以來最高。不過世企研

警告，如果貿易衝突持續，可能會壓制消費者對短期經濟前景的樂觀情緒。反映對收入、企業及

勞動力市場狀況短期前景的消費者預期指數８月降至１０７﹒０，７月為１１２﹒４。（ｍｎ）

