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28/08/2019 08:37

《外地經濟》美國８月消費者信心跌幅較預期小

　　《經濟通通訊社２８日專訊》世界大型企業研究會公布，８月消費者信心指數下跌至１３５
﹒１，低於上月終值的１３５﹒８，不過優於市場預期的１２９﹒５，因美國家庭對就業市場仍
持樂觀態度。
　　現況指數從７月的１７０﹒９升至１７７﹒２，為２０００年１１月以來最高。不過世企研
警告，如果貿易衝突持續，可能會壓制消費者對短期經濟前景的樂觀情緒。反映對收入、企業及
勞動力市場狀況短期前景的消費者預期指數８月降至１０７﹒０，７月為１１２﹒４。（ｍｎ）

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