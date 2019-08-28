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28/08/2019 08:54

【華為風波】美國商務部收到逾１３０個向華為出售產品申請

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據外電引述消息人士報道，在美國總統特朗普批准美國企業可
以向華為銷售部分產品近兩個月後，美國商務部已經收到１３０多個來自美國公司的銷售許可申
請，但華府尚未批出任何申請。
　　由於美中貿易戰形勢反覆，令申請儘快獲批的希望變得渺茫，市場憂慮美國晶片及軟件商可
能因此損失數百億美元的收入。
　　美國商務部發言人表示，目前正在進行跨部門評估程序，權衡與華為及其非美國子公司相關
的許可申請。（ｍｎ）

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