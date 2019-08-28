《經濟通通訊社２８日專訊》據《英國廣播公司》報道，英國政府最快今日要求英女王提早
在１０月１４日於國會發表演講，意味著首相約翰遜極有可能會帶領英國於１０月３１日硬脫歐
。
英國政界一直廣泛流傳約翰遜將邀請英女王提早發表講話，按慣例在英女王發表演講前１至
２星期下議院將會休會，變相國會將不能夠阻止英國於１０月底在未能達成脫歐協議下離開歐盟
。
消息傳出後，英鎊隨即下跌近１％，現報１﹒２１７９美元。（ｍｎ）
28/08/2019 16:40
【脫歐之後】傳或最快今日尋求英女王同意國會提前休會，英鎊下挫
《經濟通通訊社２８日專訊》據《英國廣播公司》報道，英國政府最快今日要求英女王提早
在１０月１４日於國會發表演講，意味著首相約翰遜極有可能會帶領英國於１０月３１日硬脫歐
。
英國政界一直廣泛流傳約翰遜將邀請英女王提早發表講話，按慣例在英女王發表演講前１至
２星期下議院將會休會，變相國會將不能夠阻止英國於１０月底在未能達成脫歐協議下離開歐盟
。
消息傳出後，英鎊隨即下跌近１％，現報１﹒２１７９美元。（ｍｎ）
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