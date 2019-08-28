  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/08/2019 16:40

【脫歐之後】傳或最快今日尋求英女王同意國會提前休會，英鎊下挫

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《英國廣播公司》報道，英國政府最快今日要求英女王提早
在１０月１４日於國會發表演講，意味著首相約翰遜極有可能會帶領英國於１０月３１日硬脫歐

　　英國政界一直廣泛流傳約翰遜將邀請英女王提早發表講話，按慣例在英女王發表演講前１至
２星期下議院將會休會，變相國會將不能夠阻止英國於１０月底在未能達成脫歐協議下離開歐盟

　　消息傳出後，英鎊隨即下跌近１％，現報１﹒２１７９美元。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道28/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：安踏現價不宜高追
FOCUS28/08/2019
【FOCUS】Costco中國首秀 「墟冚」背後兩啟示
中國故事28/08/2019
【京城近觀】風口上的飛天豬價
生財有道28/08/2019
擴產暗示定單足 舜宇前景依舊亮麗
生財有道28/08/2019
名車組合強勢 中升踩油前進
剖析天下28/08/2019
德意政經陷危機 歐盟又四面受敵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金