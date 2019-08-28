《台股攻略－馮偉明》電子股支撐，台股力守１０４００點

《台股攻略》台股今日（２８日）升４７﹒０６點，收１０４３４﹒２９點，成交金額為新

台幣１００４﹒０３億元。

蘋概三王今日鴻海小跌，而台積電小升０﹒８％，持續站穩新台幣２５０元，大立光升幅近

２％，權值股亦在金融族群走揚帶動下有不錯的升幅。目前大市處於整固時期，今日仍有１８隻

股票漲停收市，其中，漢磊持續增長，而嘉晶是漢磊集團主要的磊晶供應商，有望兩檔股票漲停

，合晶及光罩升超過３﹒５％，華邦電則升近３％。ＩＣ設計族群在聯發科持續強升超過半根停

板後，買盤轉往低基期相關族群，類比科漲停，旺玖持續升超過半根停板，大中升超過３％。被

動元件相關行業有不俗表現，禾伸堂升超過３﹒５％，華新科升近３％。在網龍持續強勢升超過

３﹒５％的帶動下，部分遊戲股包括歐買尬及昱泉漲停，智冠及宇峻則升約２％。

台股仍受市場觀望氣氛影響，追價意欲不高，成交金額持續縮小，有待中美貿易戰的新進展

。下半年為電子股傳統旺季，下周將陸續公布８月業績數字，中美貿易戰會否對電子股旺季構成

影響，投資者須持續觀察。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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