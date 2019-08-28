《古臣周記－古臣》深圳概念城中炒熱，金融科技發展最靠譜！

《古臣周記》近排「孖屐」喺咁尋底，缸友只可炒吓消息。阿爺之前公布大力支持深圳建設

神州特色社會主義先行示範區，相關嘅深圳概念股即刻炒起。缸友炒得咁興奮都唔想停，但有無

諗過有Ｄ熱炒股，其實同深圳先行區喺無咩關係呢？今日阿臣就嚟講吓Ｄ熱炒股點樣喺度扮豬食

老虎！

首先，等阿臣簡單講吓幾個阿爺發布先行區發展嘅重點：

１﹒科技方面：阿爺話會以深圳為重點國家科學中心，支持深圳建設５Ｇ、人工智能、網絡

空間科學與技術、生命信息與生物醫藥實驗室等嘅創新載體。阿爺同時有指明支持，喺深圳開展

數字貨幣研究同移動支付嘅創新應用。

２﹒建設、物流方面：阿爺話要深圳快Ｄ起個全球海洋中心城市、海洋大學同國家深海科考

中心，仲話要搞埋個國際海洋開發銀行。另外，阿爺仲想推動國際郵輪港建設，進一步增加國際

班輪航線，探索研究簡化郵輪、遊艇及旅客出入境手續。

３﹒房地產方面：阿爺就講得比較虛，大概話要建立完善房地產市場平穩健康發展長效機制

，同加快完善保障性住房與人才住房制度。



＊炒股消息講得美麗，業務同政策關係或不大＊



物流方面，近排就有好多缸友鍾意炒深圳國際（００１５２），佢主要業務喺收費公路同物

流基建。除此之外，佢仲有同萬科（０２２０２）合作搞房地產，不過暫時只得兩個項目。睇返

阿爺喺物流方面重點喺想搞全球海洋中心城市，而深圳國際嘅業務都喺高速公路收費，好似同阿

爺講嘅重點範圍唔太一樣。今次短炒完一輪之後，股價會唔會再升，都喺要睇返佢自己本身嘅業

務做得好唔好。

阿爺喺房地產方面就講得仲ｈｅａ，重點大概都喺會發展大灣區嘅樓。不過，唔同區就一定

有唔同嘅樓價，而大灣區足足有９個區，仲未分邊Ｄ喺市中心會值錢Ｄ。阿臣就覺得剩喺香江嘅

樓價喺唔同區都可以差天共地，如果缸友唔熟個區，就唔好亂買住，尤其依家好多內房股都強調

自己有喺大灣區發展。咁點先知邊Ｄ內房前景明唔明朗呢？缸友可以從呢幾方面入手，一，睇吓

佢有幾多土地儲備喺深圳呢Ｄ重點地區，二，有幾多開發同銷售住宅嘅項目進行中；三，佢持有

幾多住宅、商舖、寫字樓同酒店嘅出租。Ｃｈｅｃｋ真Ｄ佢實質做緊嘅業務同佢做緊嘅野喺咪同

深圳先行嘅政策有直接關係，唔好一見到有深圳同大灣區發展就狗衝！



＊炒股要炒穩，密切留意阿爺公布政策細節＊



阿爺喺講金融科技方面就最靠譜，就好似佢強調要搞好深圳嘅５Ｇ、人工智能同移動支付等

等。深圳搞５Ｇ嘅話，中電信（００７２８）就一定直接受惠，皆因佢正正就喺負責５Ｇ基站嘅

公司；而移動支付之中嘅大佬就一定喺騰訊（００７００）旗下嘅微信支付，相信政策對佢日後

嘅股價都會有升值。另外，平保（０２３１８）旗下都有好多搞緊金融科技同醫療科技業務，好

似金融壹賬通、平安好房同壹錢包等等，都值得缸友關注吓。

由於依家阿爺對於先行區講嘅嘢都仲好空泛，如果想炒深圳股嘅缸友嚟近就要更加密切關注

吓阿爺嘅政策，唔好見到深圳就盲炒。

講返個阿臣個倉。阿臣上個禮拜四（２２號）「如願」喺１６蚊買入一手煤氣

（００００３），之後個價係咁跌，暫時帳面蝕緊約半成，暫時無咩好怕。煤氣業務穩定，而魚

缸仲係向淡尋底，公用股避險作用遲早浮返出嚟。呢個星期阿臣仍然按兵不動。



表列截至８月２８日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １０﹒８６元 ２１７２０元

煤氣 １０００股 １６﹒００元 １５﹒２２元 １５２２０元

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股票市值 ： ３６９８０元

剩餘現金 ：１２０１７８元

組合淨值 ：１５７１５８元

組合本月收益表現： －１﹒４％（截至上月底止組合淨值：１５９４４４元）

組合累計收益表現：＋４９﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

