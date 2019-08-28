《談國論企－黎偉成》原煤產量快增電產放緩顯經濟穩

《談國論企》中國的電力生產於２０１９年７月份同比增長放緩，乃續受全國平均氣溫並未

出現２０１８年同期較常年偏高０﹒８個百分點之象使然，尤其是火電減產和核電、水電、風電

、太陽能等潔淨電產普處雙位的增長，加上原煤生產及進口明顯上升，再結合油氣等能源生產及

進口穩快增長，反映出中國實體經濟保持穩有進發展之態，受美國所挑貿戰衝擊相對不太強烈。



＊煤產及進口皆增乃受惠工業需求不弱＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，對油、氣以外的能源生產情況亦有相對良性的解讀，

重要的是（甲）原煤生產快速增長和煤炭進口增加，可以在一定程度意味實體經濟保持相對穩增

的格局，此為以製造業為主的工業生產所須能源仍然相對殷切，所受特朗普仇華壓華之全面貿戰

及不斷升級所受衝擊時時不算太大，此說可印證於：（Ｉ）原煤生產於２０１９年７月份產量

３﹒２億噸同比大幅增長１２﹒２％，環比增加１﹒８個百分點，更完完全全扭２０１８年同期

減少２％之劣況，並使１－７月份累計產量２０﹒９億噸的同比增長４﹒３％，相對於上年同期

的３﹒４％升幅多增０﹒９個百分點。

（ＩＩ）進口煤炭於２０１９年７月份達３，２８９萬噸同比增長１３﹒４％，較６月份多

產５７９萬噸，更是在２０１８年７月份所產２，９０１萬噸飆升４９﹒５％和成為２１０４年

以來之最的高基數底下的高增長，更使２０１９年１－７月份累計產量１﹒８７３６億噸的同比

增長提升為７％。相信此在一定程度與價格回落有關。

需要高度指出者，為：原煤生產和煤炭進口皆有增長，肯定與工業生產和商業需求不弱的情

況有關。此顯中國實體經濟即使受特朗普對華挑起貿戰不斷升級甚至全面惡化的衝擊暫屬有限。

此亦可見之於（乙）全國的電力生產，於２０１９年７月份（一）產量所達６，５７３億千瓦時

同比增長０﹒６％，漲幅無疑較６月份５，８３４億千瓦時的２﹒８％升幅低２﹒２個百分點，

但實際產量卻多７３９億千瓦時，因日均產量２１２億千瓦時亦較對上一個月多產１７﹒５億千

瓦時；此數亦相對於２０１８年７月份的６，４００﹒６億千瓦時增５﹒７％，幅度上少增

５﹒４個百分點，而產量多１７２億千瓦時。

需要注意的，是全國電力生產在７月份之夏季會書相當程度受到氣溫的影響，而全國平均氣

溫於２０１９年回復相對正常的水平，未有如２０１８年６及５月份相對於上半年同期較常年偏

高０﹒８個百分點之況，尤其是２０１８年６月份的氣溫為２００５年以來之最高，而去年５月

份更是出現自１９６１年以來最高惡劣。即使２０１９年未有出現上年的超高平均溫度，但全國

電力生產於２０１９年１－７月份，所達４萬億千瓦時，同比增長３％，而１－６月份累計

３﹒４萬億千瓦時，同比增長３﹒３％，當非劣象，尤其是以工、商業所需的煤炭能源仍保穩快

增長，便可見一斑。



＊潔淨能源增產速度較快受惠國策＊



再看發電類別，亦見結構性的改善：（二）火電的電力生產於２０１９年７月份同比減少

１﹒６％，當然遜之於６月份即使略增０﹒１％之況，但所涉之量環比仍升０﹒１％，而

２０１８年同期同比即使增４﹒３％而環比尚減２％，在能源新策底下屬溫和有序的可預期調節

。

（三）潔淨能源發電量，卻於２０１９年上半年呈全局的反覆提升之態，其中（１）核電於

７月份增產１８﹒３％，較６月份的１７﹒８％多增０﹒５個百分點，相對於上年同期所增

１４﹒１％多增４﹒２個百分點；（２）太陽能發電同比增１３﹒２％，不僅較６月份的

７﹒４％多增５﹒８個百分點，更扭轉比上月環比之跌８﹒１個百分點；此數亦較２０１８年７

月份所增１０﹒９％高２﹒３個百分點。（３）水電發電的同比增長６﹒３％，環比減０﹒３個

百分點，但較２０１８年同期所增的６％高０﹒３個百分點，此與全國降水量有密切關係。

但（４）風電產量同比減少１０﹒８％，而上月則增１１﹒９％，和２０１８年同期增

２４﹒４７％，此當與今年的風力未如往年之強有關。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

