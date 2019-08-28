《異動股》吉利（１７５）漲近４％暫冠藍籌，中央擬取消汽車限購

《經濟通通訊社２８日專訊》吉利汽車（００１７５）現價高開３﹒９７％，報１２﹒５８

元，暫升幅最大藍籌；成交約１１９萬股，涉資１４９６萬元。

國務院辦公廳今日發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》指，要釋放汽車消費潛力

，實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施，有條件的地

方對購置新能源汽車給予積極支持。

意見指要促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域

應允許符合在用車排放標準的二手車在本省或市內交易流通。

現時，恆生指數開報２５７６７，上升１０３點或上升０﹒４０％，主板成交４１﹒０９億

元。國企指數開報１００６１，上升６４點或上升０﹒６５％。

上證綜指開報２９０１﹒６３，下跌０﹒５７點或下跌０﹒０２％，成交２０﹒０８億人幣

。深成指開報９４４９﹒４０，上升６﹒２２點或上升０﹒０７％，成交２８﹒０３億元人幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東風集團（００４８９） ７﹒３７元 上升１﹒９４％

華晨中國（０１１１４） ７﹒９２元 上升２﹒４６％

比亞迪 （０１２１１） ３９﹒７５元 上升５﹒０２％

北京汽車（０１９５８） ４﹒２７元 上升１﹒１８％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒９０元 上升２﹒２０％

長城汽車（０２３３３） ５﹒０８元 上升２﹒８３％

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