《中資異動》中興通訊（７６３）漲近４％，料首三季多賺逾三倍

《經濟通通訊社２８日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價上升４﹒０６％，報

２０﹒５元，收復２０天線（２０﹒４７元）；成交約１９３萬股，涉資３９７６萬元。

Ａ股（深：００００６３）現價３０﹒５２元人民幣，升２﹒７３％，成交６﹒１１億元人

民幣，涉及２００２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋６４﹒９６％。

中興通訊預料首三季虧轉賺３８億元（人民幣．下同）至４６億元，而第三季盈利介乎

２３﹒２９億元至３１﹒２９億元，增３﹒１２至４﹒５４倍。

另外，中興亦公布，截至６月３０日止中期轉虧為盈，錄得純利１４﹒７億元，每股盈利

３５分，不派中期息。

期內，營業收入約４４６億元，升約１３﹒１２％，主因運營商網絡、政企業務營業收入較

去年同期增長所致。隨著全球首批５Ｇ規模商用部署展開，該集團已在全球獲得２５個５Ｇ商用

合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要５Ｇ市場，與全球逾６０家運營商展開５Ｇ合作。

瑞信最新維持中興跑贏大市評級，目標價３１﹒４元。大摩則維持增持評級，目標價２６元

。

現時，恆生指數報２５８０４，上升１４０點或上升０﹒５５％，主板成交６６﹒４４億元

。國企指數報１００７７，上升８１點或上升０﹒８２％。

上證綜指報２９０１﹒９８，下跌０﹒２１點或下跌０﹒０１％，成交１２１﹒４７億人幣

。深成指報９４３４﹒００，下跌９﹒１８點或下跌０﹒１０％，成交１９０﹒７４億人幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服務（００５５２） ４﹒７８０元 下跌０﹒４２％

熊貓電子（００５５３） ２﹒４５０元 無升跌

中國鐵塔（００７８８） １﹒８００元 上升０﹒５６％

昂納科技（００８７７） ３﹒８３０元 無升跌

摩比發展（００９４７） ０﹒８２０元 無升跌



聯想集團（００９９２） ５﹒２３０元 下跌０﹒１９％

協同通信（０１６１３） ０﹒０６２元 無升跌

南方通信（０１６１７） ４﹒６３０元 無升跌

普天通信（０１７２０） １﹒５００元 無升跌

晨訊科技（０２０００） ０﹒２３４元 無升跌



京信通信（０２３４２） １﹒７１０元 上升１﹒１８％

酷派集團（０２３６９） ０﹒２６５元 下跌１﹒８５％

維太創科（０６１３３） ０﹒４４５元 無升跌

中國優通（０６１６８） ０﹒３００元 無升跌

長飛光纖（０６８６９） １２﹒１２０元 下跌４﹒７２％

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