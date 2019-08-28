《異動股》藥股回落，石藥連升九日後回吐４％，中生製藥瀉３％

《經濟通通訊社２８日專訊》石藥（０１０９３）結束九連升累漲近三成七的走勢，現價回

吐３﹒６８％，報１５﹒７元，暫表現最差藍籌；成交約２０４２萬股，涉資３﹒２４億元。

醫藥股普遍回落，藍籌中生製藥（０１１７７）挫２﹒５５％，報１０﹒７２元；藥明康德

（０２３５９）跌２﹒４８％，報８６﹒５５元；白雲山（００８７４）軟３﹒５４％，報３０

元。

現時，恆生指數報２５７００，升３６點或升０﹒１４％，主板成交２３１﹒０４億元。國

企指數報１００２４，升２８點或升０﹒２８％。

上證綜指報２８９２，跌９點或跌０﹒３４％，成交７５１﹒１１億元人民幣。

深成指報９３９７，跌４６點或跌０﹒４９％，成交１１４４﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

白雲山 （００８７４） ３０﹒００元 跌３﹒５４％

石藥集團（０１０９３） １５﹒７０元 跌３﹒６８％

國藥控股（０１０９９） ２８﹒１５元 跌０﹒３５％

中生製藥（０１１７７） １０﹒７２元 跌２﹒５５％

三生製藥（０１５３０） １２﹒５６元 跌１﹒８８％



石四藥 （０２００５） ７﹒１３元 跌４﹒０４％

復星醫藥（０２１９６） ２３﹒５５元 跌２﹒６９％

藥明生物（０２２６９） ８０﹒５０元 升０﹒１２％

藥明康德（０２３５９） ８６﹒５５元 跌２﹒４８％

上海醫藥（０２６０７） １４﹒７２元 跌０﹒２７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｙｋ）

