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28/08/2019 14:42

【駐京專電】北京銀保監出台１３條措施防範洗錢等犯罪等風險

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京銀保監局近日印發《關於加強銀行卡
風險防控的監管意見》，出台１３項具體監管措施，主要包括防範銀行卡帳戶開立風險、嚴格信
用卡授信管理、加強銀行卡交易監控等方面，重點防範洗錢、電信網絡新型違法犯罪等風險。
　　為有效遏制當前銀行卡領域電信網絡詐騙多發態勢，意見針對部分業務流程，將監管要求具
化、細化。比如，在具備監管部門提供的帳戶查詢條件下，商業銀行在為客戶新開立帳戶和銀行
卡前，應對其名下已開立的銀行帳戶和銀行卡進行查詢；應嚴格控制同一客戶的銀行卡累計開卡
數量，嚴格審慎為帳戶已被凍結的客戶辦理新開卡業務等。
　　同時，意見通過細化操作規範和業務原則，督導商業銀行在幫助持卡人主動防範欺詐風險等
方面主動履行更多社會責任。
　　針對近期市場上出現的個別類型的銀行卡業務無序競爭現象，意見強調，嚴禁銀行卡及相關
綁定業務通過攀比贈送、競相折扣、加碼優惠等促銷手段開展惡性競爭。
　　意見還首次引入「智能風控」概念，明確鼓勵商業銀行引入個人徵信、通信運營商、社保、
公積金、納稅證明、交通運輸部ＥＴＣ數據等外部可信數據，利用「大數據＋模型」技術手段不
斷完善銀行卡風險管理體系。

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