【駐滬專電】上海至２０３０年每位市民都將擁有自己的家庭醫生

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市今日發布《健康上海行動

（２０１９－２０３０年）》，對標國際最高標準、最好水平推出１００條舉措，全面提升健康

上海建設能級。這也是全國首個省級中長期健康行動方案。

《行動》提出，上海要加強健康服務體系建設，一是要強化疾病控制、精神衛生、衛生監督

、衛生應急、健康促進等專業機構和能力建設。二是完善以家庭醫生制度為基礎的分級診療體系

，推進區域醫療中心建設。三是實現社區健康服務，到２０３０年實現每個市民都擁有自己的家

庭醫生。四是實施中醫流派傳承工程，建成優質高效的中醫藥服務網絡。五是深化醫保支付方式

改革，全面推行以按病種付費為主的醫保支付方式。

在防控重大疾病方面，《行動》提出，要推進癌症的早篩查、早診斷、早治療，到２０３０

年常見癌症診斷時早期比例不低於４０％。針對心腦血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系統疾病，

《行動》稱，至２０３０年，心腦血管疾病死亡率下降到１６０╱１０萬人及以下；糖尿病治療

控制率達到４５％；７０歲及以下人群慢性呼吸系統疾病死亡率穩定在６﹒２╱１０萬人及以下

。

《行動》又指出，上海健康工作有很好的基礎。２０１８年上海市戶籍人口期望壽命

８３﹒６３歲，孕產婦死亡率１﹒１５╱１０萬人、嬰兒死亡率為千分之３﹒５２，均創歷史最

好水平，達到世界最發達國家水平。

