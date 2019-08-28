《午市前瞻》港股短期二萬六見阻力，建議手持現金較佳

《經濟通通訊社２８日專訊》美國債息倒掛程度加劇，令美股表現回吐，亞洲股市今日高開

高走，港股高開逾百點後則窄幅上落，個別股份現鑊氣，其中蒙牛（０２３１９）再度破頂為半

日最佳藍籌，部分內房及本地地產股亦有追捧，但近日熱炒的醫藥股亦明顯回吐。恆指半日高見

２５８３０點，低報２５６０５點，半日波幅２２４點。港股午收２５６７７，升１３點或升０

﹒０５％，主板成交４２７﹒０２億元。國企指數午收１００１４，升１８點或升

０﹒１８％。

內地Ａ股回吐，上證綜合指數午收２８９２，跌９點或跌０﹒３３％，成交１２１６﹒５５

億元人民幣。深證成分指數報９４０６，跌３７點或跌０﹒３９％，成交１７７８﹒１０億元人

民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０９％，報５６元；港交所（００３８８）升

０﹒０８％，報２４１﹒６元；騰訊控股（００７００）跌１﹒２９％，報３２２元；中國移動

（００９４１）除息前夕股價升１﹒１５％，午收６６﹒１５元；友邦（０１２９９）漲

０﹒０７％，報７５﹒４元。



＊蒙牛績前再破頂，藥股高位現回吐＊



內地近日推出乳業國策，推動內蒙乳業發展，而蒙牛績前連日炒高，今日再破頂高見３４﹒

６元，半日升３﹒６３％，報３４﹒３元；Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）升０﹒７８％，報３

２﹒４５元；原生態牧業（０１４３１）升１﹒６４％，報０﹒３１元；澳優（０１７１７）逆

市下跌３﹒１％，報１１﹒２４元。

早前藥股因推出新藥冊關係而連日急升，今日則現回吐，中生製藥（０１１７７）跌

２﹒５５％，報１０﹒７２元；石藥集團（０１０９３）跌４﹒６６％，報１５﹒５４元；國藥

控股（０１０９９）跌０﹒１８％，報２８﹒２元；藥明生物（０２２６９）跌０﹒６２％，報

７９﹒９元；威高股份（０１０６６）升０﹒８％，報７﹒６元。

地產股今早普遍上揚，新地（０００１６）半日升１﹒３３％，報１１４元；恆基地產

（０００１２）升０﹒１４％，報３６﹒９元；新世界（０００１７）升１﹒１２％，報

９﹒９７元；恆隆地產（００１０１）升１﹒３７％，報１７﹒７元；長實集團（０１１１３）

升１﹒３８％，報５５﹒０５元；太古地產（０１９７２）升１﹒８７％，報２７﹒２５元。



＊內地再推國策帶動需求，汽車家電兩板一齊高走＊



中央昨日收市後提出提振家電及汽車消費計劃，刺激家電股全線上揚，其中國務院辦公廳昨

日發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》指，鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務，

推動專業化消費金融組織發展。國美零售（００４９３）跌１﹒４１％，報０﹒７元；創維集團

（００７５１）跌１﹒５％，報１﹒９７元；冠捷科技（００９０３）跌１﹒６２％，報

３﹒６５元；海信家電（００９２１）升４﹒４６％，報８﹒６７元；ＴＣＬ電子（０１０７０

）升２﹒８７％，報３﹒５８元。

另外，《意見》亦談及，要釋放汽車消費潛力，實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索

推行逐步放寬或取消限購的具體措施，汽車股亦有追捧。吉利汽車（００１７５）升

１﹒３２％，報１２﹒２６元；東風集團（００４８９）升２﹒７７％，報７﹒４３元；華晨中

國（０１１１４）升４﹒５３％，報８﹒０８元；比亞迪股份（０１２１１）升１﹒８５％，報

３８﹒５５元；北京汽車（０１９５８）升３﹒７９％，報４﹒３８元；長城汽車

（０２３３３）升４﹒０５％，報５﹒１４元。

美國經濟數據令人失望，中美貿易爭端持續，資金流入避險資產，其中金價隔晚續漲，並創

下六年高，現報１５３５美元，連帶金礦股亦有支持，山東黃金（０１７８７）升０﹒７４％，

報２０﹒４５元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒０４％，報２﹒９１元；招金礦業

（０１８１８）升１﹒１８％，報１０﹒３元；中國黃金（０２０９９）升０﹒４８％，報８﹒

４５元；價值黃金（０３０８１）升０﹒１３％，報３７﹒４５元。



＊植耀輝：蒙牛已被炒高，建議績後始考慮入手＊



港股近日走勢窄幅上落，投資者普遍持觀望態度，耀才研究部總監植耀輝向《經濟通通訊社

》表示，港股近日受到中美貿易戰影響，以及本地政局不穩影響，投資者暫時不入場，主要考慮

到中美會不會突然出現「電話政治」，或者突然有消息在午夜流出，所以繼續觀望為主，預料大

市波幅區間在二萬五至二萬六之間。另外，美國債息雖然出現倒掛跡象，但對港股影響不太大，

因這是長期經濟的預測性指數，對於短期大市未必有負面作用。

個股方面，今早蒙牛再度破頂，並於今日將公布業績。植耀輝認為，隨著內地奶業推出國策

，以及奶源價格太低，因此仍有上升空間，但蒙牛股價已被炒高，建議投資者績後才考慮入手。

另外，中央計劃對限購汽車「鬆綁」，他認為對汽車業影響有限，而汽車業走弱主因是內地取消

補貼電動汽車，所以今日吉利股價升幅明顯收窄，他建議投資者目前手持現金為最佳策略。（ｕ

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