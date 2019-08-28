【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近２２億，買建行中生製藥沽騰訊中移

《經濟通通訊社２８日專訊》美債孳息曲線倒掛加劇，引發市場對經濟衰退的擔憂，美股表

現回吐，惟港股周三（２８日）跟隨亞洲股市高開１０３點，報２５７６７，及後更高見２５８

３０，漲１６６點，不過隨著Ａ股回吐，港股再次進入好淡爭持局面，由升轉跌，及後港股維持

窄幅上落局面，最終恆指全日收跌４８點或０﹒１９％，報２５６１５點。國企指數再次失守一

萬關，報９９８０，跌０﹒１５％。



＊北水流入按日大減，港股通成交佔１５％＊



按額度計算，北水全日淨流入２１﹒７９億元人民幣，按日大減３５﹒６％。北水淨買入最

多的個股依次是建行（００９３９）、中生製藥（０１１７７）及太保（０２６０１）；淨賣出

最多的依次是騰訊（００７００）、中移動（００９４１）及石藥（０１０９３）。

主板成交７４７﹒６５億元，較周二（２７日）減少逾１９％，其中港股通成交１１２﹒９

億元，佔總成交１５﹒１％。



＊醫藥板塊回吐，北水買中生棄石藥＊



建行繼續成為北水買入最多個股，淨流入５﹒３億元，太保周二遭北水捱沽，周三獲１億元

北水淨買入。

醫藥板塊連升多日後周三回吐，中生製藥跌３﹒５％，獲１﹒３億元北水買入，石藥集團更

挫４﹒９％，１億元北水沽出。

騰訊周三跌２﹒２％，被北水淨沽出２﹒８億元，另一隻重磅股中移動升０﹒９％，同遭北

水沽走１﹒１億元。（ｅｙ）

