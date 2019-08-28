《美元走勢－羅明立》硬脫歐機會仍大，１﹒２３７０小注造空英鎊

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０５﹒８９ １０５﹒６２ １０５﹒７５

歐元╱美元 １﹒１０９４ １﹒１０８３ １﹒１０９１

英鎊╱美元 １﹒２２９０ １﹒２２６７ １﹒２２８６

美元╱瑞郎 ０﹒９８２６ ０﹒９８０４ ０﹒９８０９

美元╱港元 ７﹒８４７６ ７﹒８４３８ ７﹒８４６６



《美元走勢》美國國債孳息曲線倒掛情況惡化，１０年期孳息率比２年期孳息率更低，而且

差距進一步擴大，反映投資者憂慮長期經濟衰退。美國總統於Ｇ７峰會後表示，近期加徵關稅已

對中方經濟構成影響，相信中方必須與美方達成協議，不過中國外交部回應指，中方堅決反對及

不接受美方的貿易霸淩行徑及極限施壓做法，反映中美關係不容樂觀。

消息指，英國工黨領袖科爾賓向保守黨議員寫信，希望一起想辦法阻止「無協議脫歐」。英

國反對脫歐的議員，將會舉行會議討論如何避免英國出現「無序脫歐」，他們表明，將阻止首相

詹森無協定「脫歐」，消息支援英鎊走勢回穩。不過，英國「硬脫歐」機會仍大，５０天線在

１﹒２３７０，可小注造空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２３３０ １﹒２１５０ １﹒２４００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

