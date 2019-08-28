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即市新聞

28/08/2019 15:12

《美元走勢－羅明立》硬脫歐機會仍大，１﹒２３７０小注造空英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒８９　　　１０５﹒６２　　　１０５﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０９４　　　１﹒１０８３　　　１﹒１０９１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２９０　　　１﹒２２６７　　　１﹒２２８６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８２６　　　０﹒９８０４　　　０﹒９８０９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７６　　　７﹒８４３８　　　７﹒８４６６

　　《美元走勢》美國國債孳息曲線倒掛情況惡化，１０年期孳息率比２年期孳息率更低，而且
差距進一步擴大，反映投資者憂慮長期經濟衰退。美國總統於Ｇ７峰會後表示，近期加徵關稅已
對中方經濟構成影響，相信中方必須與美方達成協議，不過中國外交部回應指，中方堅決反對及
不接受美方的貿易霸淩行徑及極限施壓做法，反映中美關係不容樂觀。
　　消息指，英國工黨領袖科爾賓向保守黨議員寫信，希望一起想辦法阻止「無協議脫歐」。英
國反對脫歐的議員，將會舉行會議討論如何避免英國出現「無序脫歐」，他們表明，將阻止首相
詹森無協定「脫歐」，消息支援英鎊走勢回穩。不過，英國「硬脫歐」機會仍大，５０天線在
１﹒２３７０，可小注造空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２３３０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２４００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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