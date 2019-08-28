【華為風波】越南最大電訊商Ｖｉｅｔｔｅｌ拒華為參與５Ｇ建網

《經濟通通訊社２８日專訊》外電報道，越南電訊商Ｖｉｅｔｔｅｌ總裁Ｌｅ Ｄａｎｇ
Ｄｕｎｇ表示，越南有意成為第一個提供５Ｇ網絡的東盟國家，但不打算讓華為參與５Ｇ網絡建
設。
Ｌｅ Ｄａｎｇ Ｄｕｎｇ坦言，現在讓華為參與有點敏感，基於目前得到的資訊，認為應
該選擇更安全的產品，所以使用歐洲的諾基亞及愛立信的設備。
Ｖｉｅｔｔｅｌ由越南國防部持有，是越南最大電訊商。（ｈｌ）
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