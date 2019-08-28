【修例風暴】米高嘉道理刊廣告籲和平解決困局，勿讓年青人陷絕望

《經濟通通訊社２８日專訊》中電（００００２）及大酒店（０００４５）董事會主席米高

嘉道理爵士今日在報章刊登全版廣告，稱不支持暴力，又指年青人是香港未來，勿讓他們陷入絕

望。

米高嘉道理在報章刊登一封「致香港人的信」，信中提到嘉道理家族１４０年前落戶香港，

在香港得到發展機遇。一個世紀過去，香港由一個轉口港蛻變成國際大都會，嘉道理家族有幸在

這過程中盡力作出貢獻。

米高嘉道理提到，他的父親不時談及香港的獨特之處，香港將會有兩種不同的意識形態和兩

種不同的管治體系互相交融。後來香港隨著中國內地經濟起飛而蓬勃發展，印證了其父親３０多

年前的遠見。

米高嘉道理表示，源於對香港的深厚感情，對近日的事件加上愈演愈烈的情況，不禁感到痛

心。他強調，反對任何暴力行為，亦不相信訴諸暴力能解決紛爭。多年來，港人對法治和維持社

會秩序的堅持，是香港賴以成功的基石；更重要的是，香港精神是透過尊重、了解和溝通去尋求

解決方法。切勿忘懷香港作為兩種體系互相交融的特性，並要努力重拾平衡之道。

米高嘉道理稱，已多次提及年輕人是香港的未來，不可讓年輕一代活在無助和絕望當中。要

重建社會互信，為新生代重燃希望，我們每一個人都責無旁貸。

他又指，作為香港的一份子，他和他的孩子都堅信「獅子山精神」，憑著這股動力、拼勁和

創意，港人共同走過風風雨雨，一步一步邁向繁榮。他對香港這個家的信心從未動搖，現在港人

是時候團結，發揮香港優勢，以和平手段處理當前困局，為下一代締造美好的將來。（ｂｉ）

