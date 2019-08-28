【貿易開戰】星展：貿戰最為影響本港寫字樓市場，看好港島東地區

《經濟通通訊社２８日專訊》星展香港房地產業分析師丘卓文表示，中美貿易戰是影響本港

寫字樓市場最大的因素，去年下半年中環寫字樓需求放緩，今年情況持續，空置率亦正在上升。

他相信，今年本港寫字樓租金持平，而中環寫字樓巿場目前已經見頂，相反港島東交通配套及樓

宇質素完善，吸引企業由中環遷往當區，因此該行較為看好港島東寫字樓表現。



＊７至８月零售跌幅達雙位數＊



零售巿場方面，丘卓文指，人民幣貶值對遊客消費帶來負面影響，而近期本港發生連串社會

事件，亦導致本港六月及七月的零售市道跌幅擴大，由於交通問題，導致遊客減少前往購物區，

令消費意欲減少，估計７月及８月的零售數字，將會出現雙位數跌幅。

他認為，事件對店舖今年續租租金影響不大，但租戶生意下滑，將令分成租金減少，當租戶

生意更加困難，店舖空置率上升，將難免出現減租情況。

另外，他提到，目前地產股及收租股股價正接近歷史低位，在本港社會運動持續的情況下，

相信最少受影響的是民生商場。現時股巿亦較波動，建議投資者留意防守性較強的股份，當中較

為看好領展（００８２３）及置富產業信託（００７７８），又指新地（０００１６）再下跌的

空間不大，投資者亦可留意行業龍頭。（ｓｋ）

