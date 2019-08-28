【港元利率】拆息連續兩日全線下跌，對沖基金：沽空港元非好賭注

《經濟通通訊社２８日專訊》港元拆息連續兩日全線下跌，其中，與按揭利率相關的一個月

拆息今日再降０﹒０５厘至１﹒８８７５０厘創兩周新低，並低於美息約２５個基點，三個月拆

息，降至２﹒３２７５厘，但仍高於同期美息１８個基點。

隔夜息今日報０﹒５２０７１厘，續創兩周新低，而六個月和十二個月拆息分別跌至

２﹒３５８９３厘和２﹒４０８２１厘。

港元匯價先跌後升，最低曾見７﹒８４７７，為三周以來最低水平，最新報７﹒８４５９兌

１美元，高於前收市價約０﹒０２％。

香港反政府抗議活動進入第１２周，包括Ｈａｙｍａｎ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ、Ｃｒｅｓｃａｔ Ｃａｐｉｔａｌ的

Ｋｅｖｉｎ Ｓｍｉｔｈ和Ｔｒｉｕｍ Ｃａｐｉｔａｌ的Ｔｈｏｍａｓ Ｒｏｄｅｒｉｃｋ在

內的投資者，再次將目標瞄準港元，押注社會動盪將刺激資金外逃，但外電引述資深對沖基金經

理Ｃｒｉｓｐｉｎ Ｏｄｅｙ建議投資者試試別的，認為「目前有很多好的賭注，而港元不在其

中。」ＧＡＭ ＵＫ駐倫敦資金經理Ｐａｕｌ ＭｃＮａｍａｒａ亦稱，這種交易隔兩年就會出

現一次，相信那些真正預計聯繫匯率制度會打破的人不會賺錢，今次也不例外。（ｃｌ）

