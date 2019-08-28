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28/08/2019 16:09

【本港樓市】中原集團上半年佣金收益９２億，按年跌１６％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中原集團公布，集團今年上半年促成的總體物業成交額約
５３７８億元，佣金收入為９２億元，按年倒退１６％；稅後盈利錄５﹒０４億元，減少
２１％。
　　今年上半年集團在中國內地、香港及亞太區的總成交宗數，超過２３﹒８萬宗。
　　另外，中原香港今年上半年錄得２７﹒３億元佣金收入，按年減少近１４％，當中住宅部佣
金２４億元、工商舖逾３億元。中原香港上半年共促成逾２２２１６宗租賃及買賣成交，銷售金
額逾１２２０億元。（ｂｉ）

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