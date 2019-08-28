《再戰明天》信置、中石油、工行及聯想派業績，美公布次季ＧＤＰ

《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日），歐元區公布企業景氣指標及消費者信心指數

，美國公布第二季國內生產總值。



＊舊金山儲行總裁戴利演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：３０ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利在新西

蘭央行與國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會議上就通脹目標發表演說。



＊歐元區公布８月企業景氣指標，及消費者信心指數等＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布８月消費者信心指數，料由３７﹒８下滑至

３７﹒５。

５：００ｐｍ，歐元區公布８月企業景氣指標，料由負０﹒１２轉差至負０﹒１５；工業信

心指數料由負７﹒４轉弱至負７﹒５；服務業信心指數料由１０﹒６下跌至１０﹒５；消費者信

心指數料由負６﹒６轉差至負７﹒１；經濟信心指數料由１０２﹒７回落至１０２﹒３。



＊美國公布第二季國內生產總值＊



８：３０ｐｍ，美國公第二季個人消費，料由０﹒９％升上４﹒３％；個人消費支出核心指

數季率料由１﹒２％上升至１﹒８％；第二季國內生產總值（環比）季率料由３﹒１％下滑至

２％；ＧＤＰ價格指數料由０﹒９％升上２﹒４％。

美國７月批發庫存月率料由持平升至０﹒２％；零售庫存月率料由下跌０﹒３％升上

０﹒３％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２０﹒９萬增加至２１﹒４萬；連續申請失業

救濟金人數料由１６７﹒４萬增至１６８﹒７萬。

１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋待完成銷售，月率料由２﹒８％下滑至持平。



＊信置、中石油、工行及聯想派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：信和置業（０００８３）、信和酒店（０１２２１）、尖

沙咀置業（００２４７）、南順（香港）（００４１１）、中國光大控股（００１６５）、銀建

國際（００１７１）、上海實業控股（００３６３）、嘉里物流（００６３６）、中國石油股份

（００８５７）、天津發展（００８８２）、中國海洋石油（００８８３）、海爾電器

（０１１６９）、工商銀行（０１３９８）、中國中車（０１７６６）和聯想控股

（０３３９６）等。（ｈｏ）

