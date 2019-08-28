《小傳日記》內需國策連環推，魚缸升勢仍空虛！

《小傳日記》噚日魚缸收工後，中央突然宣布將會推出「２０條措施」提振內需，包括計劃

逐步取消四個轆限購同鼓勵神州缸友買多Ｄ家電，即使花旗國十年期債息同兩年期債息倒掛情況

嚴重咗，但依然無損缸友嘅心情，今日高開１３點，冇幾耐一度最多反彈１６６點，高見

２５８３０。

不過，「孖屐」仍然比較審慎，唔少缸友都趁反彈沽貨散水；加上「侵侵」（特朗普）又唔

知會唔會突然出嚟發噏瘋，內需新政對提振內需又唔知有冇用，眨吓眼過百點升幅就化為烏有，

之後就進入悶市，只係曾經最多蒸發６７點，低見２５５９６，最終全日埋單只係跌咗４８點或

唔夠半巴仙，報２５６１５點。主板成交７４８億銀，較噚日少咗近兩成。國貨喺一萬關唔上唔

落，報９９８０，唔見咗１５點。

Ａ場同樣牛皮，滬指就守唔住二千九，報２８９３點，唔見咗８點。深成指報９４１４點，

蒸發２９點。兩市成交４９３６億人仔，按日減少近一成二。

重磅藍戰士兩邊走，ＱＱ（００７００）今日重創唔見咗超過兩巴仙，報３１９蚊。ＡＩＡ

（０１２９９）同大象（００００５）冇料到，報７５﹒３５銀同５６﹒０５銀。生發發

（００３８８）只係彈起一格，報２４１﹒６銀。建行（００９３９）同工行（０１３９８）就

分別升咗近半巴仙，報５﹒８銀同４﹒８９銀。

馬交最快喺今個星期日（１日）公布八月份賭收，賭股今日都普遍造好，唔通偷步炒高？銀

娛（０００２７）升咗兩巴仙，報４９﹒７５銀，係最勁嘅藍戰士！美高梅（０２２８２）同新

濠（００２００）各自跳起１巴仙，報１１﹒６６銀同１７﹒６銀。藥股連升幾日後今日回吐，

石藥（０１０９３）連升９日累漲近三成七後，今日碌低近半成，報１５﹒５銀，係表現最差藍

戰士同國貨佬！



＊限購或取消車股起勢飆，谷家電需求街坊卻憂愁＊



神州國務院噚日話，為咗要釋放四個轆嘅消費潛力，會探索推行逐步放寬或取消限購嘅具體

措施，朝早所有砵砵車都踩行油，吉利（００１７５）更一度最多衝前近半成，但埋單前跪低，

全日倒跌半巴仙，報１２﹒０４銀。其他街坊就跑贏吉利幾條街，華晨（０１１１４）飆近半成

，報８﹒１銀。北汽（０１９５８）同廣汽（０２２３８）都彈起近兩巴仙，報４﹒３銀同

７﹒８６銀。長汽（０２３３３）跳起超過兩巴仙，報５﹒０５銀。比亞迪（０１２１１）只係

升半巴仙，報３８﹒０５銀。

國務院都提到要就綠色智能家電、智能家居、節水器具等綠色智能產品提供信貸支持，加大

對新消費領域金融支持力度，家電佬朝早都係威係勢，但埋單就冇乜料到，創維（００７５１）

同ＴＣＬ電子（０１０７０）都跣低近３巴仙，報１﹒９５銀同３﹒３９銀。海信家電

（００９２１）表現最試正，彈起近３巴仙，報８﹒５３銀。海爾電器（０１１６９）就升咗約

兩巴仙，報１８﹒９４銀。



＊貿戰仍醞釀瑞聲難向上，九月開５Ｇ中移樂滋滋＊



中美貿易仲未傾掂數，手機設備佬嘅表現都唔太好。比亞迪電子（００２８５）仆低近５巴

仙，報９﹒５３銀，連跌七日。舜宇（０２３８２）軟腳不足半巴仙，報１０２﹒４銀。瑞聲（

０２０１８）同丘鈦（０１４７８）齊齊唔見近２巴仙，分別報３３﹒５５銀，同７﹒１４銀。

鴻騰精密（０６０８８）蒸發逾１巴仙，報３﹒３６銀。

神州預計９月開始啟用商用５Ｇ，而佢預計５Ｇ喺之後五年半裡面，會拉動神州數字經濟增

長去到１５﹒２萬億人仔。啲５Ｇ股幫阿爺搵到咁多銀，當然抵鍚，所以今日個個都彈起哂。中

移動（００９４１）聽日除淨兼派中期息１﹒５２７銀，埋彈省鏡彈起近１％，報６６蚊。中興

通訊（００７６３）中期轉虧為盈，賺１４﹒７億銀，仲預計頭三季多賺超過三倍，朝早一度勁

彈逾６巴仙，但埋單升幅縮水至１巴仙，報１９﹒９銀。不過，長飛光纖（０６８６９）出成績

，中期純利少咗４６巴仙得４﹒３７億銀人仔，埋單唔見近７巴仙，報１１﹒８６銀。



＊估值幾抵買恆隆升得快，世房受讚賞同業拍住上



近月本地磚頭佬受社會事件同香江零售業下滑拖累，跌得都幾傷。星展銀行分析師就話，依

家磚頭佬同埋收租佬嘅股值接近歷史新低，正正喺吸納一啲防守性較高嘅個股時機。今日本地磚

頭佬嘅走勢唔錯，新世界（０００１７）揚逾１巴仙，報１０銀。恆隆地產（００１０１）飆逾

１巴仙，報１７﹒６８銀。長實（０１１１３）踢高逾１巴仙，報５５銀。連置富

（００７７８）亦起哄近２巴仙，報９﹒２１銀。

神州磚頭佬都一樣有運行，世房（００８１３）獲細摩續籲增持，「他屐」升至３０﹒５銀

，走高近６巴仙，報２２﹒２５銀。佳兆業（０１６３８）上年盈利大增六成六，一度急飆逾６

巴仙，但收市前升幅收窄，只係漲近半巴仙，報２﹒７６銀。潤地（０１１０９）漲近１巴仙，

報３２﹒０５銀。不過，神州奧園（０３８８３）就表現落魄，插水近８巴仙，報９﹒６銀。碧

桂園（０２００７）都回吐逾２巴仙，報９﹒８９銀。請請！



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