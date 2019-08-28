【本港樓市】中原：削現金回贈屬個別銀行調整，其他銀行未必跟隨

《經濟通通訊社２８日專訊》有傳恆生銀行（０００１１）將轉按的現金回贈降至０％。對

於有關大型銀行將不會再為轉按客戶提供現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳表示，此僅屬個

別銀行業務策略下之調整，其他銀行是否跟隨視乎銀行對於轉按的積極性及取態，估計銀行未必

會跟隨將轉按調整至零回贈水平，但預料有其他銀行將會跟隨調減現金回贈至介乎貸款額之１％

至１﹒５％水平。

王美鳳指出，按揭優惠調整至今，暫見銀行對於轉按計劃之跟隨調整意欲較大，不少銀行已

跟隨將轉按現金回贈調減至貸款額之１﹒５％，相信是較多銀行有共同意願希望扭轉近年轉按成

風之局面。今年上半年轉按申請維持活躍，其中原因是銀行提供的現金回贈處於近年新高水平，

造就按揭客戶習慣在罰息期後轉按成風以賺取回贈，但令銀行每個按揭個案所賺取利潤減少。

王美鳳又相信，有關轉按零回贈之調整不會進一步延伸至一二手新造按揭，加上未有涉及按

息加幅，對樓市未構成影響。事實上，自大型銀行再於８月中調整全線包括一二手新造按息及回

贈後，暫時部分銀行即使跟隨調整新造按揭，調整幅度上相對溫和，亦有銀行未有決定跟隨調整

，反映銀行對於新造按揭取態仍然積極。目前銀行之間新造按揭息率及優惠差距擴大，主流走勢

仍視乎市場形勢、銀行樓按取態及資金成本變化。（ｂｉ）

