  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/08/2019 19:16

【本港樓市】中原：削現金回贈屬個別銀行調整，其他銀行未必跟隨

　　《經濟通通訊社２８日專訊》有傳恆生銀行（０００１１）將轉按的現金回贈降至０％。對
於有關大型銀行將不會再為轉按客戶提供現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳表示，此僅屬個
別銀行業務策略下之調整，其他銀行是否跟隨視乎銀行對於轉按的積極性及取態，估計銀行未必
會跟隨將轉按調整至零回贈水平，但預料有其他銀行將會跟隨調減現金回贈至介乎貸款額之１％
至１﹒５％水平。
　　王美鳳指出，按揭優惠調整至今，暫見銀行對於轉按計劃之跟隨調整意欲較大，不少銀行已
跟隨將轉按現金回贈調減至貸款額之１﹒５％，相信是較多銀行有共同意願希望扭轉近年轉按成
風之局面。今年上半年轉按申請維持活躍，其中原因是銀行提供的現金回贈處於近年新高水平，
造就按揭客戶習慣在罰息期後轉按成風以賺取回贈，但令銀行每個按揭個案所賺取利潤減少。
　　王美鳳又相信，有關轉按零回贈之調整不會進一步延伸至一二手新造按揭，加上未有涉及按
息加幅，對樓市未構成影響。事實上，自大型銀行再於８月中調整全線包括一二手新造按息及回
贈後，暫時部分銀行即使跟隨調整新造按揭，調整幅度上相對溫和，亦有銀行未有決定跟隨調整
，反映銀行對於新造按揭取態仍然積極。目前銀行之間新造按揭息率及優惠差距擴大，主流走勢
仍視乎市場形勢、銀行樓按取態及資金成本變化。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道28/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：安踏現價不宜高追
FOCUS28/08/2019
【FOCUS】Costco中國首秀 「墟冚」背後兩啟示
中國故事28/08/2019
【京城近觀】風口上的飛天豬價
生財有道28/08/2019
擴產暗示定單足 舜宇前景依舊亮麗
生財有道28/08/2019
名車組合強勢 中升踩油前進
剖析天下28/08/2019
德意政經陷危機 歐盟又四面受敵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金