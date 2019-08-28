《嬈望大中華－彭藹嬈》中國意外的報復性關稅，令特朗普血壓上升

《嬈望大中華》北京時間８月２３日晚上，中國突然宣布將對７５０億美元的美國商品

（包括冷凍豬肉和堅果）額外徵收５％至１０％關稅，自９月１日及１２月１５日起分批實施。

同時中國亦宣布於１２月１５日起恢復對美國汽車和汽車零件徵收２５％關稅。

值得注意的是，由於美國早前在八月宣布對３０００億美元的中國進口商品加徵１０％關稅

時，中國沒有立即作出回應，其後特朗普亦將關稅延遲至１２月１５日實施，所以市場並不預期

中國會作出對等報復。

然而，即使中國對美國進口商品徵收的關稅低於美國對中國進口商品徵收的關稅，這突如其

來的反制措施應該會使全球資產市場風險上升。



＊特朗普即時還以顏色，惟未經深思熟慮＊



中國這次的報復性關稅出乎市場意料之外，令美國措手不及，並使特朗普政府在毫無準備下

出招反擊，因此外界不看好即將到來的９月貿易談判。

筆者可以肯定的是，當前的貿易科技戰已經進入雙輸局面。



＊中國的後著－實體清單之戰＊



對於中國而言，向美國加徵關稅並不是打擊特朗普的唯一工具，也不是最後一招。

中國多次表示已建立「不可靠實體清單」制度，以對抗美國的「出口管制實體清單」。市場

估計，被列入「不可靠實體清單」的第一間公司很大機會是美國公司。

筆者認為屆時中國與美國將開展「實體清單之戰」，使兩國公司之間的業務來往變得更加困

難，成為資產市場的另一項風險因素。



＊人民幣可能更弱，市場悲觀情緒持續發酵＊



由於之前中國容許人民幣兌美元匯率棄守７算，筆者認為央行有機會再度使人民幣略微貶值

，利用受控貶值策略刺激特朗普。

如果９月的新一輪貿易談判再次無果而終，筆者預計人民幣匯率將接近７﹒１０水準，甚至

短暫升穿７﹒１０。



＊九月的中美貿易談判勢將更加艱難＊



總而言之，九月的中美貿易談判將會十分艱難，筆者預期談判很可能不會取得任何進展。一

系列市場風險因素，如中美互相加徵關稅，越演越烈的實體清單之戰，以及央行出其不意地讓人

民幣貶值，都很有可能發生。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

