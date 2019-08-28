《宏策俊見－陳俊業》迎接減息周期下的債券投資攻略〈四〉

《宏策俊見》上期曾經和大家探討了有關怎樣選擇合適的債券類別產品，身邊都有些朋友問

多了有關債券的投資方案，有部分是問了怎樣在低息環境下提高債券投資的收益。或者這樣，不

如今次就在這裏，和各位一起討論一下更具彈性的債券投資方案，就是債券槓桿投資。



＊槓桿債券投資是什麼？＊



顧名思義，槓桿債券就是融合了槓桿以及債券兩個部分，正常情況下，投資者會把手上已投

資的債券資產抵押給貸款方，再把借來的錢再投資，最後達到槓桿的效果。一般貸款方都有可能

由私人銀行來充當，有時零售銀行或券商也可能提供相關服務。



＊參與者很多時只專注套息部分＊



這些槓桿操作很多時都是以債券或債券基金作為投資資產，這是因為投資都往往希望以套息

作為其主要目的，他們不希望投資的資產價格出現很大波動。舉一個例子，假若投資債券派息７

厘，而融資成本為４厘，當中槓桿每多一倍，便可以套取額外的３厘年息。



＊怎樣計算槓桿倍數？＊



大家可能會想問，究竟這類槓桿債券操作最大可以放大多少倍呢？如果以正常的高評級債券

為例，就是那些違約在債券類別之中十分低的那種，一般最大或可放大至５倍槓桿，或者行內人

會稱之為８０％ＬＴＶ比率。那８０％ＬＴＶ是怎樣理解呢？如果你真的借盡了８０％ＬＴＶ，

其實就是等於１００元中的資產有８０元是借回來的，當中只有２０元才是你自已的，那就是相

等於槓桿５倍的意思。計算方法很簡單，只要用１除以（１－ＬＴＶ比率），即是１除以２０％

，你便可算出５倍的槓桿率了。



＊誰去決定槓桿成數？＊



通常ＬＴＶ比率都是由貸款方決定的，正常情況下，一般違約風險較低、信貸評級較高的債

券都能給予較高的ＬＴＶ比率。但你也可能想到，這些違約風險較低的債券，其所提供的債券收

益率或其定下的票息率或不會很高，而過低的債券息率將會降低你的槓桿債券投資意欲。此外，

就算貸款方合予很高的ＬＴＶ比率，投資者其實都不一定要用盡，因為用盡後可能導致被認購證

Ｍａｒｇｉｎ的風險上升。



＊利息部分又怎計算？＊



相信大部分貸款方都會使用融資利率加一定差價來計算，例如是一個月美元ＬＩＢＯＲ或港

元ＨＩＢＯＲ加上１﹒１％至１﹒５％的息差來作為利息，當然美元還是港元要看借來的是那種

貨幣了。目前１個月美元ＬＩＢＯＲ或港元ＨＩＢＯＲ大約２厘左右，就是說這段時間的整體融

資成本就是３﹒１％至３﹒５％之間。



＊記得要認清自身的合適性＊



大家看到這裏，也就都可能了解到，假設是以息差為主要回報來源的話，過低的債券利息回

報是不實際的，至少要高於融資成本才合常理。最後，當然進行槓桿性的債券投資操作將要面對

更高的投資風險，而且各類的風險也未能在此盡錄，若投資者參與這類投資時，應先考慮自身的

合適性，如風險承受能力等，又或者向自己的投資顧問查詢。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

