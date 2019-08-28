美債孳息倒掛加劇，港股牛皮收２５６１５跌４８點，成交７４８億



《經濟通通訊社２８日專訊》美債孳息曲線倒掛加劇，引發市場對經濟衰退的擔憂，美股表

現回吐，惟亞洲股市今早大致造好，港股跟隨高開１０３點，報２５７６７，及後更高見

２５８３０，漲１６６點，主要因為國務院辦公廳擬逐步放寬或取消限購措施，對購買新能源汽

車、綠色智能家電等產品提供支持，汽車及家電股向好。

不過，隨著Ａ股回吐，加上中美雙方重返談判桌仍然存在變數，港股再次進入好淡爭持局面

，並由升轉跌，最低曾見２５６０５，跌５９點，及後港股維持窄幅上落局面，最終恆指全日收

跌４８點或０﹒１９％，報２５６１５點。主板成交７４７﹒６５億元，較昨日減少逾１９％。

國企指數再次失守一萬關，報９９８０，跌１５點或０﹒１５％。

Ａ股回吐，上證綜指收跌８點或０﹒２９％，報２８９３點。深成指收跌２９點或

０﹒３１％，報９４１４點，兩市成交４９３６億人幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）挫２﹒２１％，報３１９元；港交所（００３８８）微升

０﹒０８％，報２４１﹒６元；中移動（００９４１）走高０﹒９２％，報６６元；匯控

澳門最快於本周日（１日）公布八月份賭收，賭股今日大致向好，銀娛（０００２７）收升

２﹒０５％，報４９﹒７５元，為全日表現最好藍籌。新奧能源（０２６８８）續升

２﹒３５％，報８７﹒２元，是全日表現最好國指股。



＊藥股回吐石藥結束九連升，人幣續跌南航受業績拖累捱沽＊



石藥（０１０９３）今日有沽壓，結束九連升累漲近三成七的走勢，收跌４﹒９１％，報

１５﹒５元，為全日表現最差藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）今日放榜，收跌

３﹒４５％，報１０﹒６２元，結束八連升；藥明康德（０２３５９）挫４﹒５１％，報

８４﹒７５元；三生製藥（０１５３０）走低４﹒０６％，報１２﹒２８元；康哲藥業

（００８６７）軟２﹒８９％，報９﹒７３元。

人民幣中間價今日再跌，報７﹒０８３５，較上日低２５點子，再創２００８年３月中以來

低位，中資航空股再受拖累。南航（０１０５５）中期純利１６﹒８２億元，按年跌近兩成，全

日挫３﹒５％，報４﹒４１元；東航（００６７０）本周五（３０日）放榜，收跌１﹒０８％，

報３﹒６８元；國航（００７５３）今日放榜，雖然交銀國際預計上半年盈利有增長，但今日亦

走低０﹒５８％，報６﹒８４元；中銀航租（０２５８８）逆市微升０﹒３％，報６６﹒３元。

美國總統特朗普表示，中方官員曾致電美方，提議中美雙方返回談判桌，但中國外交部否認

，談判依然有變數，手機設備股受壓，兩大藍籌微跌。瑞聲（０２０１８）挫１﹒６１％，報

３３﹒５５元；舜宇（０２３８２）微跌０﹒３９％，報１０２﹒４元；比亞迪電子

（００２８５）連跌七日，全日收跌４﹒７％，報９﹒５３元；丘鈦（０１４７８）走低

１﹒９２％，報７﹒１４元。



＊中央或放寬限購車股走高，谷家電消費海信重上五十天線＊



國務院辦公廳昨日發布意見書指，需要釋放汽車消費潛力，探索推行逐步放寬或取消限購的

具體措施，消息利好汽車股。華晨（０１１１４）走高４﹒７９％，報８﹒１元；長汽

（０２３３３）高２﹒２３％，報５﹒０５元；北汽（０１９５８）漲１﹒９％，報４﹒３元；

東風（００４８９）升１﹒６６％，報７﹒３５元；比亞迪（０１２１１）微升０﹒５３％，報

３８﹒０５元；吉利（００１７５）今日曾經高見１２﹒７元，創近月新高，但收市轉跌

０﹒５％，報１２﹒０４元。

意見書亦提到支持綠色智能商品以舊換新，鼓勵具備條件的流通企業，回收消費者淘汰的廢

舊電子電器產品，家電股有支持。海信家電（００９２１）漲２﹒７７％，報８﹒５３元；海爾

電器（０１１６９）明日放榜，今日升１﹒８３％，報１８﹒９４元。不過，創維

（００７５１）中期表現差，純利只有１﹒８１億元人幣，收跌２﹒５％，報１﹒９５元；

ＴＣＬ電子（０１０７０）今日放榜，挫２﹒５９％，報３﹒３９元；國美零售（００４９３）

跌１﹒４１％，報０﹒７元。

北京師範大學發布民辦教育藍皮書，預計２０２０年民辦教育的總體規模將達到３﹒３６萬

億元人幣，教育股普遍向上。新高教（０２００１）飆升１１﹒１１％，報３﹒３元；中教控股

（００８３９）急升６﹒６８％，報１１﹒８２元；民生教育（０１５６９）亦急漲６﹒５２％

，報１﹒４７元；希望教育（０１７６５）揚４﹒６２％，報１﹒３６元；楓葉教育

（０１３１７）升３﹒２９％，報２﹒５１元。（ａｌ）

