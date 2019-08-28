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即市新聞

28/08/2019 18:02

【修例風暴】護士述新屋嶺被捕者傷勢，警方：被捕時掙扎反抗造成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》有北區醫院護士接受傳媒訪問時指，有８月１１日由新屋嶺扣
留中心轉送醫院的示威者骨折情況嚴重，質疑警方濫用暴力。警方於今日記者會內回應指，有關
人士的傷勢是在拘捕時造成，並非羈留期間出現。警方又呼籲該名受訪護士提供更多資料。
　　一名北區醫院護士接受電視台訪問時，提及８月１１日由新屋嶺扣留中心送院的被捕人士個
別只有１６、１７歲，部份人骨折情況嚴重，最誇張者是照Ｘ光後，發覺整隻手只有一層皮連住

　　警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，因很多時候被捕者會掙扎反抗，而
警員需為其扣上手銬，方為完成拘捕，因此骨折是在示威者被捕時因扣上手銬造成。
　　記者質疑既是被捕時已骨折，何以未有即時將傷者送院警方。警方否認故意延誤，解釋因骨
折有「骨頭斷裂」和「出現裂痕」不同情況，警員若發現他們身上有明顯傷勢，或者疑犯提出要
求，便會即時將他們送院。
　　另外，警方表示新屋嶺扣留中心內的閉路電視用作保安用途，只安裝在設施的出入口用作紀
錄出入扣留中心的人士，而面見室及搜查室都沒有安裝閉路電視，警方又補充，目前只有將軍澳
、北角及旺角３間扣留中心以試行模式於覊留室安裝閉路電視，警方會確保被捕人士都知悉房內
有閉路電視。（ｆｗ）（ｚｚ）

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