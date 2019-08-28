《神州經脈》中美貿談重啟成謎，國務院提振內需，滬綜指失二千九

《神州經脈》在美國準備再加關稅之際，國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業消

費的意見》，繼續提振內需穩經濟。不過新政利好大市的效果有限，滬深股市盤中轉跌，滬綜指

二千九關見壓力，半日跌０﹒３３％，全日則跌０﹒２９％，報２８９３﹒７６點，終失二千九

關，深成指同跌０﹒３１％。

兩市全日成交回落至４９３６億元（人民幣．下同），按日減少１１﹒６％。昨日大量流入

的外資今日即流出，通過陸股通淨賣出７﹒７８億元。

貿易戰進展方面，中國政府有否放低姿態希望繼續談判成為羅生門，美國總統特朗普提及接

到中方２次「非常好的來電」，但中國外交部發言人耿爽再度重申自己「沒有聽說過」這個消息

。外電引述中國官員指，中國據報正為談判可能出現的最壞情況作準備，現時的部署主要是「邊

打邊談」。



＊《環時》指美國難以逼使中國讓步＊



中美重啟貿易談判成謎，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進今晨在Ｔｗｉｔｔｅｒ寫道：

「中國周二發布２０條提振消費信心措施，以便進一步拓展國內市場，不那麼重視貿易磋商。中

國經濟愈來愈由內部帶動，美國逼使中國讓步變得更困難。」

中國財政部表示，對美加徵關稅商品（第二批）排除申報系統於今日開放。根據《國務院關

稅稅則委員會關於試行開展對美加徵關稅商品排除工作的公告》，在華企業及協（商）會可通過

財政部關稅政策研究中心網站註冊、登錄，並開始填寫排除申請。下周一（９月２日）排除申報

系統正式接受第二批商品排除申請。

另外，據《路透》引述一名美國國防官員周二（２７日）表示，一艘美國海軍軍艦本周日（

９月１日）要求訪問青島港，但遭到中國回絕。這是中國本月至少第二次否決的美方請求，之前

曾拒絕兩艘美國軍艦在香港政治危機加劇之際訪問香港。



＊美商務部已收到１３０多個向華為銷售的申請＊



據外電引述消息人士報道，在美國總統特朗普批准美國企業可以向華為銷售部分產品近兩個

月後，美國商務部已經收到１３０多個來自美國公司的銷售許可申請，但華府尚未批出任何申請

。

由於美中貿易戰形勢反覆，令申請儘快獲批的希望變得渺茫，市場憂慮美國晶片及軟件商可

能因此損失數百億美元的收入。

美國商務部發言人表示，目前正在進行跨部門評估程序，權衡與華為及其非美國子公司相關

的許可申請。

另外電報道，越南電訊商Ｖｉｅｔｔｅｌ總裁Ｌｅ Ｄａｎｇ Ｄｕｎｇ表示，越南有意成

為第一個提供５Ｇ網絡的東盟國家，但不打算讓華為參與５Ｇ網絡建設。Ｌｅ Ｄａｎｇ

Ｄｕｎｇ坦言，現在讓華為參與有點敏感，基於目前得到的資訊，認為應該選擇更安全的產品，

所以使用歐洲的諾基亞及愛立信的設備。Ｖｉｅｔｔｅｌ由越南國防部持有，是越南最大電訊商

。



＊人行稱１１月推數字貨幣為不準確猜測＊



針對１１月推數字貨幣的報道，接近人行人士獨家回應《新浪財經》稱，「數字貨幣最快

８０天內落地，並由阿里騰訊等７大機構發行」為不準確猜測。

美國財經雜誌《福布斯》引述知情人士透露，人民銀行將在未來幾個月推出由國家支持的加

密貨幣，即為中國央行數字貨幣，並將向七家機構發行。此前擔任建設銀行全球財務戰略主管的

Ｐａｕｌ Ｓｃｈｕｌｔｅ表示，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、阿里巴巴、騰訊

（００７００）和銀聯將首先獲得該數字貨幣。

此外，一個參與數字貨幣發展的獨立來源，稱為ＤＣ╱ＥＰ（數字貨幣╱電子支付），證實

七家機構將接收新資產。此前曾為中國政府工作的消息人士也證實，自去年以來，數字貨幣背後

的技術已經準備就緒，相信數字貨幣可能最早會在１１月１１日推出。



＊格力董明珠暗示已勝出１０億賭約＊



格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠跟小米（０１８１０）董事長雷軍的１０億賭

約理應已經結束，但雙方一直沒有正面回應事件，董明珠今日暗示自己已經勝出，並稱她不要雷

軍的１０億元人民幣，還想再跟他再賭５年。

另外，格力電器月前實名舉報奧克斯冷氣機質素有問題，遭對方批評是銷售旺季前的打壓。

董明珠今日表示，格力對奧克斯的舉報很有價值，初衷是為了推動高質量發展，要打破劣幣驅逐

良幣的現狀，她稱相信市場監管部門一定給社會一個公平公正的交代。（ｃａ）

