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即市新聞

28/08/2019 17:05

《神州經脈》中美貿談重啟成謎，國務院提振內需，滬綜指失二千九

　　《神州經脈》在美國準備再加關稅之際，國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業消
費的意見》，繼續提振內需穩經濟。不過新政利好大市的效果有限，滬深股市盤中轉跌，滬綜指
二千九關見壓力，半日跌０﹒３３％，全日則跌０﹒２９％，報２８９３﹒７６點，終失二千九
關，深成指同跌０﹒３１％。
　　兩市全日成交回落至４９３６億元（人民幣．下同），按日減少１１﹒６％。昨日大量流入
的外資今日即流出，通過陸股通淨賣出７﹒７８億元。
　　貿易戰進展方面，中國政府有否放低姿態希望繼續談判成為羅生門，美國總統特朗普提及接
到中方２次「非常好的來電」，但中國外交部發言人耿爽再度重申自己「沒有聽說過」這個消息
。外電引述中國官員指，中國據報正為談判可能出現的最壞情況作準備，現時的部署主要是「邊
打邊談」。

＊《環時》指美國難以逼使中國讓步＊

　　中美重啟貿易談判成謎，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進今晨在Ｔｗｉｔｔｅｒ寫道：
「中國周二發布２０條提振消費信心措施，以便進一步拓展國內市場，不那麼重視貿易磋商。中
國經濟愈來愈由內部帶動，美國逼使中國讓步變得更困難。」
　　中國財政部表示，對美加徵關稅商品（第二批）排除申報系統於今日開放。根據《國務院關
稅稅則委員會關於試行開展對美加徵關稅商品排除工作的公告》，在華企業及協（商）會可通過
財政部關稅政策研究中心網站註冊、登錄，並開始填寫排除申請。下周一（９月２日）排除申報
系統正式接受第二批商品排除申請。
　　另外，據《路透》引述一名美國國防官員周二（２７日）表示，一艘美國海軍軍艦本周日（
９月１日）要求訪問青島港，但遭到中國回絕。這是中國本月至少第二次否決的美方請求，之前
曾拒絕兩艘美國軍艦在香港政治危機加劇之際訪問香港。

＊美商務部已收到１３０多個向華為銷售的申請＊

　　據外電引述消息人士報道，在美國總統特朗普批准美國企業可以向華為銷售部分產品近兩個
月後，美國商務部已經收到１３０多個來自美國公司的銷售許可申請，但華府尚未批出任何申請

　　由於美中貿易戰形勢反覆，令申請儘快獲批的希望變得渺茫，市場憂慮美國晶片及軟件商可
能因此損失數百億美元的收入。
　　美國商務部發言人表示，目前正在進行跨部門評估程序，權衡與華為及其非美國子公司相關
的許可申請。
　　另外電報道，越南電訊商Ｖｉｅｔｔｅｌ總裁Ｌｅ　Ｄａｎｇ　Ｄｕｎｇ表示，越南有意成
為第一個提供５Ｇ網絡的東盟國家，但不打算讓華為參與５Ｇ網絡建設。Ｌｅ　Ｄａｎｇ　
Ｄｕｎｇ坦言，現在讓華為參與有點敏感，基於目前得到的資訊，認為應該選擇更安全的產品，
所以使用歐洲的諾基亞及愛立信的設備。Ｖｉｅｔｔｅｌ由越南國防部持有，是越南最大電訊商


＊人行稱１１月推數字貨幣為不準確猜測＊

　　針對１１月推數字貨幣的報道，接近人行人士獨家回應《新浪財經》稱，「數字貨幣最快
８０天內落地，並由阿里騰訊等７大機構發行」為不準確猜測。
　　美國財經雜誌《福布斯》引述知情人士透露，人民銀行將在未來幾個月推出由國家支持的加
密貨幣，即為中國央行數字貨幣，並將向七家機構發行。此前擔任建設銀行全球財務戰略主管的
Ｐａｕｌ　Ｓｃｈｕｌｔｅ表示，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、阿里巴巴、騰訊
（００７００）和銀聯將首先獲得該數字貨幣。
　　此外，一個參與數字貨幣發展的獨立來源，稱為ＤＣ╱ＥＰ（數字貨幣╱電子支付），證實
七家機構將接收新資產。此前曾為中國政府工作的消息人士也證實，自去年以來，數字貨幣背後
的技術已經準備就緒，相信數字貨幣可能最早會在１１月１１日推出。

＊格力董明珠暗示已勝出１０億賭約＊

　　格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠跟小米（０１８１０）董事長雷軍的１０億賭
約理應已經結束，但雙方一直沒有正面回應事件，董明珠今日暗示自己已經勝出，並稱她不要雷
軍的１０億元人民幣，還想再跟他再賭５年。
　　另外，格力電器月前實名舉報奧克斯冷氣機質素有問題，遭對方批評是銷售旺季前的打壓。
董明珠今日表示，格力對奧克斯的舉報很有價值，初衷是為了推動高質量發展，要打破劣幣驅逐
良幣的現狀，她稱相信市場監管部門一定給社會一個公平公正的交代。（ｃａ）

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