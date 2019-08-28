《經濟通通訊社２８日專訊》國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業消費的意見》
，意見包括探索推行逐步放寬或取消汽車限購的具體措施，有條件的地方對購置新能源汽車給予
積極支持。
除汽車股外，Ａ場一眾汽車配件股亦大升，西儀股份（深：００２２６５）、寧波華翔（深
：００２０４８）、東風科技（滬：６０００８１）漲停，金杯汽車（滬：６００６０９）升９
﹒６％，德宏股份（滬：６０３７０１）升７﹒８％，常熟汽飾（滬：６０３０３５）升５﹒３
％，長春一東（滬：６００１４８）漲５﹒２％。（ｅｙ）
28/08/2019 09:59
【刺激消費】汽車配件股跟隨國策大升，西儀股份、東風科技漲停
《經濟通通訊社２８日專訊》國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業消費的意見》
，意見包括探索推行逐步放寬或取消汽車限購的具體措施，有條件的地方對購置新能源汽車給予
積極支持。
除汽車股外，Ａ場一眾汽車配件股亦大升，西儀股份（深：００２２６５）、寧波華翔（深
：００２０４８）、東風科技（滬：６０００８１）漲停，金杯汽車（滬：６００６０９）升９
﹒６％，德宏股份（滬：６０３７０１）升７﹒８％，常熟汽飾（滬：６０３０３５）升５﹒３
％，長春一東（滬：６００１４８）漲５﹒２％。（ｅｙ）
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