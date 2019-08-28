【駐滬專電】Ｃｏｓｔｃｏ登陸上海，開業半天就被「衝垮」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》美國最大的連鎖會員制倉儲超市

Ｃｏｓｔｃｏ（開市客）內地第一家門店昨日在上海開業。

由於首日到店的消費者眾多，超市內人流過大，Ｃｏｓｔｃｏ在開業僅僅四個小時後，不得

不宣布暫停營業。可是，不少顧客並不知道已經暫停營業，仍然前往超市，Ｃｏｓｔｃｏ隨後只

能改為限流。

有到店消費的市民透露，當日中午１１點左右，店內人流量已經明顯超過商場的負荷能力，

被逼進行限流。商場保安還舉牌告訴前來的人：停車需要３小時、排隊買單需要２小時。

究竟是甚麼讓消費者如此趨之若鶩？最主要的還是其價格優勢。據官方透露，Ｃｏｓｔｃｏ

非食品類的百貨商品價格低於市場價的３０％到６０％，食品類則低１０％到２０％。

這在奢侈品方面尤為明顯，超市內ＭＣＭ的雙肩包價格為４３９９﹒９元（人民幣．下同）

，要比天貓旗艦店５５００元以上的售價便宜不少。還有同款Ｃｈｌｏｅ香水超市內標價

３９９﹒９９元，在絲芙蘭旗艦店售價則達到６６０元。

另據售貨員介紹，超市內３只價值逾１０萬元的愛馬仕鉑金包，在開門時９點左右就全部售

罄；酒類區的飛天茅台售價１４９８元，開業半小時即被搶完，消費者的購買力可見一斑。

