【大灣區】４隻大灣區主題ＥＴＦ陸續獲批

《經濟通通訊社２８日專訊》捕捉大灣區發展機遇，４隻主題ＥＴＦ陸續獲批。２７日，南
方粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ、華夏粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ同日獲批。廣發基金和
工銀瑞信基金則在８月１４日和７月３０日拿到了大灣區創新１００ＥＴＦ的批文。
等待批文的「大灣區ＥＴＦ」包括建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ＥＴＦ、博時恆生
滬深港通大灣區綜合ＥＴＦ、招商恆生滬港深通大灣區創新精選５０ＥＴＦ等。（ｃｔ）
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