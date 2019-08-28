【大灣區】４隻大灣區主題ＥＴＦ陸續獲批

《經濟通通訊社２８日專訊》捕捉大灣區發展機遇，４隻主題ＥＴＦ陸續獲批。２７日，南

方粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ、華夏粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ同日獲批。廣發基金和

工銀瑞信基金則在８月１４日和７月３０日拿到了大灣區創新１００ＥＴＦ的批文。

等待批文的「大灣區ＥＴＦ」包括建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ＥＴＦ、博時恆生

滬深港通大灣區綜合ＥＴＦ、招商恆生滬港深通大灣區創新精選５０ＥＴＦ等。（ｃｔ）

