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28/08/2019 15:16

【修例風暴】環球時報：取消香港「高度自治」有巨大治理風險

　　《經濟通通訊社２８日專訊》本港「反修例」引發的示威風波已持續兩個多月。官媒《環球
時報》昨晚發表社評，形容取消香港「高度自治」會有「巨大治理風險」，不符合中國的國家利
益；而主動把香港搞成「一國一制」，在當前是完全不現實，在內地亦無真正的民意基礎。
　　文章以〈就維護香港高度自治說些大實話〉為題，透過五方面，表達內地對香港保持「一國
兩制」和「高度自治」的立場。首先，社評強調香港必須保持「高度自治」及「一國兩制」，也
是一種政治上的實事求是，以及唯一可行的原則。若取消意味著巨大的治理風險，不符國家利益

　　第二，香港的「高度自治」不能導致這座城市與國家政治上的對立，這是「一國兩制」原則
的一條底線。社評指出，它體現在基本法，包括反映在香港雙普選機制的設計中，強調香港不能
夠選出一個與中央對抗的人做特首。社評呼籲香港反對派理解國家的政治底線，開展建設性的
「反對派政治」探索，不能試圖在基本法和國家憲法上打出一個洞出來。

＊「一國１﹒５制」沒民意基礎＊

　　第三，社評稱，內地民意的基本面貌是希望看到香港在資本主義制度基礎上，原有社會風貌
能保持。社評更明言，主動把香港搞成「一國一制」或者「一國１﹒５制」，在內地決無真正的
民意基礎。
　　第四，由於香港一些人對內地在政治上不信任，才會導致一些激進表現的出現，以及國家試
圖抑制這種極端的表現。社評指摘香港反對派為了政治利益致力於擴大這種隔閡，西方輿論則支
持這種方向上的政治及輿論運動，讓「一國兩制」的「隔離牆」附近愈來愈敏感，直到變得不可
收拾。
　　最後社評強調香港和內地是高度的利益共同體，表明內地社會最真心希望香港好，呼籲香港
廣大市民對內地社會這一真實善意要了然於胸，不為任何蠱惑和挑撥所動。（ｃａ）

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