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即市新聞

28/08/2019 09:44

《股林淘金－林家亨》美國債息再倒掛，中港地產股可吼

　　《股林淘金》美國昨晚（２７日）債息繼續第二天出現倒掛，１０年期債息再次低過兩年期
債息。另外有親民主黨派的聯儲局官員呼籲聯儲局不要再減息，以免令總統特朗普更加傾向惡化
中美貿易之矛盾，令聯儲局挽救美國經濟的效力徒勞無功，但又幫助了特朗普在明年總統重選時
的聲勢。美股道指早段曾升上１５０點，但資金仍然是不斷流入１０年期國債，最終以跌１２０
點收市。預計今日（２８日）港股窄幅反彈，由於債息持續低企，始終會令中國內房股及香港的
地產股受惠，可以吼低分階段吸納此類股份。
　
　　周一（２６日）大市受中美貿戰升溫影響，恆生指數早段最多跌９２９點，幸好美國總統特
朗普在社交媒體表示中國主動向他們提出重開貿易談判會面，恆指跌幅收窄至４９９點。美國
１０年期和２年期債息出現「倒掛」，避險情緒高漲之下，短線低撈高沽為上。
　
＊瑞聲舜宇伺機入場短炒＊
　
　　瑞聲科技（０２０１８）第二季業績差過市場預期，今年智能手機銷售疲弱，中期收入下降
１０％至７５﹒６８億元（人民幣．下同），毛利率降９﹒２個百分點至２７﹒５％，純利下跌
５７％至７﹒７億元。隨著５Ｇ智能手機的銷售加快，集團的聲學業務料可走出低谷，加上定制
化聲音系統慢慢進入中端機型市場，預計下半年的出貨量和平均單價將持續提升，投資者可伺機
吸納。
　
　　另一間手機生產商，一向專注於光學鏡頭的舜宇光學（０２３８２），早前公布今年上半年
業績勝市場預期。半年收入增長３０％至１５５﹒７４億元，純利按年升２０﹒４％至
１４﹒３２億元，集團推出高規格手機攝像模組，令光學零件業務的毛利率由４２％提升至
４４﹒１％。集團另一個競爭優勢是車載成像鏡頭及傳感設備的銷售，自動駕駛發展迅速，相關
的元件銷售可望進入高速增長。另外，集團在印度市場發展迅速，鏡頭出貨量在下半年預計保持
增長。
　
　　舜宇光學中期業績造好帶動之下，股價已從近期低位上升超過兩成，ＲＳＩ進入超買區間，
或會出現一波反覆拉鋸，投資者可待回落至９７元附近才分階段買入作中長線投資。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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