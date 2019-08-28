【京城近觀】風口上的飛天豬價

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》記得幾年前小米ＣＥＯ雷軍曾說過一句很

火的話，「站在風口上，豬都可以飛起來」。這兩年，很多風口的豬都摔死了，豬肉價格卻飛了

起來。今年以來，內地豬肉價格節節攀升，尤其是８月份，老百姓餐桌上少不了的豬肉雞蛋一直

漲價個不停，豬肉價格更是屢創歷史新高，讓老百姓直呼「吃不起」。

「水果自由算什麼？現在我要的是豬肉自由，這陣子都沒有吃蒸排骨、燉豬蹄、紅燒肉、蒸

肉餅、炒五花肉了。」小記昨天（２７日）去附近比較大的超市沃爾瑪採購，瘦肉餡２５﹒８元

一斤，中段排３５﹒８元一斤，豬蹄３７﹒８元一斤，排酸五花肉４４﹒８元一斤，最便宜的是

豬骨１９﹒９元一斤。豬肉都這麼貴了，能選擇吃什麼部位呢？沒想到「水果自由」的困境才剛

剛過去，「豬肉自由」的困境又來，而且菜價也沒怎麼便宜，實在讓人想問，這就是新的消費升

級？到底還能不能好好生活了？



＊８月中旬生豬價格較上旬上漲１６％＊



根據官方數據，全國生豬價格持續上漲，商務部的最新監測數據顯示，上周（８月１９日至

２５日）豬肉批發價格每公斤３１﹒７７元，上漲８﹒８％。

國家統計局２６日發布的數據顯示，８月中旬國內生豬價格（外三元）為每公斤２４﹒４元

（人民幣﹒下同），較８月上旬上漲了３﹒４元，漲幅達到１６﹒２％。

北京新發地預計，豬肉已經到達價格峰值，隨著正常生豬生產和運銷秩序逐漸恢復，後續上

漲乏力。臨近開學，肉價會出現短時間反彈，但反彈的高度不會超過上周出現的峰值。



＊豬價受豬瘟影響，啟動價格補貼機制＊



到底是甚麼原因導致豬肉價格如此瘋漲？豬肉價格還會不會繼續上漲？小記在兩個星期前的

發布會上問過統計局發言人劉愛華，她當時說，豬肉價格確實受到市場供給偏緊影響，這主要是

受非洲豬瘟的影響，下階段的豬肉價格還會繼續有所體現。

向好的方面看，隨著政府措施包括擴大規模化養殖，啟動價格補貼機制，對於穩定豬肉價格

，緩解供求矛盾，有一定作用。

所謂民生無小事，跟水果瘋漲的時候一樣，豬肉價格瘋漲同樣驚動了總理李克強，他在２１

日主持的國務院常務會議提出，五大舉措穩定生豬生產，保證豬肉供應，具體包括加快補助發放

，加大對養殖場支持，取消過去對生豬圈養的一些限制等等。



＊養殖戶不賺錢，預計明年豬價才回落＊



跟如火如荼的豬肉價格對比鮮明的是，養豬生殖戶表示並不賺錢。畢竟在豬瘟的陰霾下，強

制捕殺生豬和禁運，這些主要的防控措施，都會給養豬戶帶來慘重的損失，雖然會有政府補助，

但明顯車水杯薪，收效甚微。甚至，有養豬第一股之稱的雛鷹（深：００２４７７）半年虧損了

１５億元，正式踏上退市路，將於３０個交易日後摘牌，實在讓人唏噓。

由於豬瘟造成的豬肉供不應求造成了肉價飆升。說到豬瘟，也真是讓人頭疼。農業部的專家

說過，６０個發生過豬瘟的國家中，只有１３個國家根除疫情，時間大多是５至３６年。防控非

洲豬瘟最有效的方式是捕殺，沒有任何藥物可以治療，也根本無法治療。

肉價甚麼時候才能回落？只要生豬供應跟上來。按照「豬周期」，殺完了病豬，現在開始培

養母豬，加上懷孕期和小豬養殖最少６個月的出欄時間，加起來就要１４個月左右，估計明年底

豬肉價格才會回落。

聽說人造肉已經試水上市，說不定比生豬肉來的得快，不失為一種種新選擇。

