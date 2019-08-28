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28/08/2019 16:37

【華為風波】外交部再談澳公民被捕案：國安機關依法辦案保障權利

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中方日前以間諜罪正式逮捕澳大利亞公民楊軍（又名：楊恆均
），澳大利亞外長佩恩發布聲明，澳大利亞媒體亦對此十分關注。外交部發言人耿爽２８日再就
事件作出回應，指目前此案正在進一步辦理當中。中國國家安全機關依法辦案，充分保障楊軍的
各項權利。澳方一些人發表的言論毫無根據，極其不負責任。
　　他重申，中國是法治國家，中方敦促澳方切實尊重中方司法主權，停止炒作和施壓，不得以
任何方式干預中方依法辦案。（ｃａ）

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