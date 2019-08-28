【ＦＯＣＵＳ】Ｃｏｓｔｃｏ中國首秀，「墟冚」背後兩啟示

【ＦＯＣＵＳ】內地經濟「三架馬車」之一的消費，於ＧＤＰ的貢獻由去年首季的近８０％

，節節放緩至上季的５５％，國務院周二（２７日）再祭２０條措施「促消費、谷內需」。

就在同日，畢菲特愛股－－連鎖會員制倉儲超市Ｃｏｓｔｃｏ（中譯：開市客），其內地首

家門店登陸上海，旋即掀起搶購狂潮，並最終引發限流及提前落閘謝客。無論Ｃｏｓｔｃｏ在華

經營最終前景如何，「ｍｏｎｅｙ ｆｏｒ ｖａｌｕｅ（物有所值）」，以及「ｔａｋｅ

ｃａｒｅ ｏｆ ｙｏｕｒ ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ（善待顧客）」，都應是今次「墟冚」場面吹

皺實體零售一攤死水帶來的兩大啟示。



＊獨特吸引力獲小米、拼多多仰慕＊



中產花錢愈趨謹慎，加上網購搶客，內地實體零售於消費寒冬下受傷猶甚，從家樂福八成業

務賣身蘇寧、「盒馬鮮生」「超級物種」紛爆關店等消息可見一斑。面對經濟下行壓力加大，國

務院最新公布２０條促進商業消費措施，包括鼓勵新商業模式、逐步放寬或取消汽車限購、推動

智能環保電器回收及以舊換新、鼓勵夜間和假日消費等。

就在措施公布同日，上海市民以實際行動展示消費爆發的驚人潛力－－距離９時開業時間尚

有半小時，Ｃｏｓｔｃｏ周邊道路已嚴重阻塞；從售價１４９８元（人民幣．下同）的飛天茅台

到逾１０萬元的Ｂｉｒｋｉｎ名牌手袋遭「秒殺」；停車和結帳須分別等候３小時和２小時……

難怪小米（０１８１０）雷軍和拼多多黃崢早就拜倒於Ｃｏｓｔｃｏ「ｍｏｎｅｙ ｆｏｒ

ｖａｌｕｅ（物有所值）」的吸引力之下。前者稱，「進了Ｃｏｓｔｃｏ，不用挑、不用看價錢

，只要閉上眼睛買，這是一種信仰」；後者稱，「拼多多要做中國的Ｃｏｓｔｃｏ＋迪士尼」。

即使是畢菲特的好巴打芒格（Ｃｈａｒｌｉｅ Ｍｕｎｇｅｒ）亦指，「當特朗普令你氣餒

時，你應考慮一下Ｃｏｓｔｃｏ（ｅｖｅｒｙｔｉｍｅ Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ ｓａｙｓ

ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ａｎｄ ｙｏｕ ｇｅｔ ｄｉｓｃｏｕｒａｇｅｄ，ｙｏｕ

ｓｈｏｕｌｄ ｔｈｉｎｋ ａｂｏｕｔ Ｃｏｓｔｃｏ）」。



＊年費低於美本土，惟挑戰仍重重＊



Ｃｏｓｔｃｏ以會員制會費收入作為企業最大的盈利來源，並以遠低於同業的毛利率，盡力

為會員提供優質低價的商品。其首席執行官Ｊｉｍ Ｓｉｎｅｇａｌ曾將公司最關注的基本事項

排序為：遵守法律、善待客戶（ｔａｋｅ ｃａｒｅ ｏｆ ｙｏｕｒ ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ）

、善待員工、尊重供應商；其中並無提及股東。

以上海門店為例，個人會員（Ｇｏｌｄ Ｓｔａｒ）年費僅２９９元（約４１美元），甚至

較美國本地同類別的會員年費還低約１９美元。Ｃｏｓｔｃｏ亞太區總裁張嗣漢早前透露，上海

店的目標是會員數超１０萬名。

不過，啟示歸啟示，在強敵環伺的內地市場，Ｃｏｓｔｃｏ如何破解一眾華潤萬家、大潤發

、永輝等「地頭蛇」的優勢，又如何防止一眾對手就「會員制」有樣學樣，另還要防止「９０天

無理由退換制度」濫用和會員卡「親朋共享」等潛規則，仍是挑戰重重。早已落戶中國的沃爾瑪

較早就宣布，其同樣實行會員制的Ｓａｍ店將加快在上海、北京布局。

