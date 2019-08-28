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即市新聞

28/08/2019 09:12

《投資智慧－鄧聲興》若美政府強制美企撤出中國，美企將損失巨大

　　《投資智慧》中美貿易談判在本周急速惡化，今次由中國商務部率先宣布，將對原產於美國
的５０７８個稅目、約７５０億美元商品，加徵５％或１０％關稅，並分兩批自９月１日及１２
月１５日起實施，受影響商品包括大豆、牛豬肉等多種農產品及小型飛機，目標非常精準。除此
之外，中國還宣布將恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅。美國方面即時反擊，總統特朗
普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上宣布，將針對５５００億美元的中國商品提高５％關稅，更威脅動用《國
際緊急經濟權力法》（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ
Ｐｏｗｅｒｓ　Ａｃｔ，ＩＥＥＰＡ）逼使美國企業撤離中國。
　
　　事實上，兩國合作多年，牽涉多個層面。根據研究機構榮鼎集團（Ｒｈｏｄｉｕｍ
Ｇｒｏｕｐ）顯示，美國企業１９９０年至２０１７年共在中國投資２５６０億美元，而中國公
司只在美國投入１４００億美元。中美貿易戰發展以來，兩國投資總額急降。最新數據顯示，去
年中國在美國外來直接投資（ＦＤＩ）總額已由２０１６年巔峰的４６５億美元，銳減至
２０１８年的５４億美元。今年截至４月底初步統計也顯示，中國企業在美投資額僅較去年同期
略增至２８億美元。
　
　　若美國政府強制美企撤出中國，美企可能面臨被逼拋售在中國的資產，或會造成巨大損失。
加上美國製造業巨頭如通用汽車與波音等企業，亦將失去在中國市場的可觀收入。總括而言，中
國對全球商業有重要的影響，全球四分之一的製成品是中國製造，相信在短期內是難以取代的。
尤其中國現時已是世界第二大經濟體，美國要跟中國在經濟上分割是不切實際的舉動。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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